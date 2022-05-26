Экспортерам увеличили срок продажи валютной выручки

Банк России увеличил с 60 до 120 рабочих дней время, за которое экспортеры должны продать часть своей валютной выручки. Это решение принято для расширения возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью, сообщается на сайте ЦБ.

«Экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках», — говорится в пояснении Центробанка.

Регулятор уточнил, что данное решение действует в отношении полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке.

Ранее срок продажи валюты составлял три рабочих дня, позже он был увеличен до 60 дней.

Ранее «Эксперт» писал, что подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте с 80% до 50%. Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке, говорится в сообщении Минфина.

28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому резиденты — участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) были обязаны продавать 80% иностранной валюты, зачисленной на счета участников ВЭД в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами.

