Группа компаний «Титан» намерена нарастить объем перевозок древесины по воде

Генеральный поставщик лесосырья на Архангельский ЦБК - ГК «Титан»

22 мая логистическое предприятие холдинга «Титан» - ООО «Беломорская Сплавная Компания» («БСК») завершило плотовую программу 2022 года и на текущий моментзанимается перевозками лесоматериалах в баржах. В этом году водным видом транспорта в общей сложности намерены перевезти около 1 млн м³ древесины, заготовленной предприятиями ГК «Титан».

По итогам плотовой программы в адрес ЗАО «Лесозавод 25» и АО «Архангельский ЦБК» доставлено 27 плотов (более 315 тыс. м³ древесины), из них восемь - объемом 81 тыс. м³ - на Архангельский ЦБК и 19 плотов объемом 234 тыс. м³ на плотостоянки лесопильного комплекса. Все эти плоты были сформированы силами Верхнетоемского подразделения ГК «Титан» на плотбищах Большая Свага и Ерогодское (Тача).

Первая баржа с лесом пришла на Архангельский ЦБК в самом начале мая с открытием морского порта Архангельск. Всего этим видом речного транспорта планируется доставить на комбинат свыше 500 тыс. м³ балансов. «Лесосплав сегодня является самым экологичным и экономичным видом транспортировки древесного сырья, позволяющим вывозить заготавливаемый в зимний период лес из труднодоступных районов области», – подчеркнули в холдинге.

ГК «Титан» ежегодно поставляет на Архангельский ЦБК около 4 млн м³ лесосырья.

С 2019 года холдинг начал активно развивать новое направление бизнеса – «судостроение и судоремонт». «БСК» оказывает логистические услуги на внутренних водных путях реки Северная Двина (с притоками). В сезон-2022 компания осуществляет транспортировку древесины как по реке Северная Двина, так и по реке Вычегда в адрес других лесопользователей. «БСК» является крупнейшим судоходным предприятием в Архангельской области.

На базе «БСК» были модернизированы более 20 судов, плавкранов и барж. Сегодня «БСК» располагает всем необходимым оборудованием для проведения качественного судоремонта и строительства судов. В штате работают 250 высококвалифицированных специалистов. Предприятие имеет в собственности более 100 единиц флота (буксиры, баржи, плавкраны).

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.