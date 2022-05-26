Центральный банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых.

Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России», — говорится в сообщении.

ЦБ отмечает продолжение притока средств на срочные рублевые депозиты и остающуюся низкой кредитную активность. «Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», — поясняет регулятор.

Решение принято на внеочередном заседании Совета директоров Банка России, на котором рассматривался вопрос об уровне ключевой ставки. В этом году это уже третье внеплановое заседание.

Как писали «Ведомости», регулятор не стал ждать планового заседания, в частности, из-за резкого замедления инфляции и стремительного укрепления рубля. Четыре из 11 опрошенных изданием аналитиков прогнозировали, что ставка понизится на 2 п. п., еще двое говорили о 1-2 п. п. Четыре эксперта допусктили снижение ставки на 2-3 п. п., а один — сразу на 4 п. п.

В конце апреля ЦБ принял решение снизить ключевую ставку сразу на 3%, до 14%; до этого она была снижена с 20% до 17%. Также Центробанк внес значительные изменения в среднесрочный прогноз. Средняя ключевая ставка в 2022 году, по прогнозу Банка России, составит 12,5-14%, в 2023 году — 9-11%, в 2024-м — 6-8%. Согласно предыдущему среднесрочному макропрогнозу, средняя ключевая ставка в 2022 году ожидалась на уровне 9-11%, в 2023 году — 7,5-9%, в 2024 году — 5-6%.