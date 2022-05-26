Разрабатывающая лайнеры МС-21 корпорация «Иркут» подала иск на 67 млн рублей к немецкой компании

ПАО «Корпорация "Иркут"» направило в Арбитражный суд Москвы иск к немецкой компании NMB-Minebea-GmbH.

Согласно материалам судебной картотеки, на которые обратил внимание «Интерфакс», заявление зарегистрировано 25 мая, сумма исковых требований превышает 67 млн рублей.

Суть иска в настоящий момент не уточняется, однако агентство указывает на то, что «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») в отчете за 2014 год сообщала о подписании соглашения с NMB-Minebea-GmbH на оказание услуг по материально-технической поддержке прототипов самолета МС-21-300 в ходе летных испытаний.

Как сообщается на сайте NMB-Minebea-GmbH, компания является «основным европейским офисом продаж» MinebeaMitsumi Group — японского производителя механических компонентов и электронных устройств.

Корпорация «Иркут» занимается серийным производством многоцелевых истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, а также разрабатывает семейство пассажирских лайнеров МС-21.

Введенные против России после начала спецоперации на Украине санкции запретили поставки систем и комплектующих, необходимых для производства и обслуживания авиационной техники. В результате российские авиапредприятия перестали получать компоненты даже по предоплаченным заказам, сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров. По словам вице-премьера Юрия Борисова, из-за сложившейся ситуации серийное производство МС-21 сдвигается на один-два года.

Ранее «Эксперт» писал о том, что композитные материалы, из которых созданы элементы крыла новых российских самолетов МС-21-300, МС-21-310 и Superjet 100 Aurus, успешно прошли огневые испытания, подтвердив соответствие международным требованиям.