Космические корабли России будут летать на нафтиле

Как сообщает официальный сайт «Роскосмоса», отныне отечественные ракеты будут заправлять нафтилем — экологичным углеводородным горючим. Подготовительные работы к первому запуску космического корабля, заправленного данным топливом, сейчас идут на космодроме «Восточный».

Использование нового горючего позволит полностью отказаться от заправки наших ракет керосином, уменьшив количество вредных выбросов в атмосферу и увеличив выводимую на орбиту полезную нагрузку. Как утверждается, государственная стратегия в области освоения космоса будет реализована, не в последнюю очередь, именно с помощью нафтиля.

«Мы знакомы с нафтилем давно, раньше им заправлялась только третья ступень ракет-носителей, теперь его используют на всех этапах заправки. По сравнению с керосином визуально он более плотный, бесцветный и прозрачный, и это не удивительно, ведь он более "чистый", с более высоким классом очистки. Также он более безопасный, поэтому при работе с этим видом топлива мы используем стандартные средства индивидуальной защиты, практически, как при заправке автомобиля», — приводит сайт госкорпорации слова начальника физико-химической лаборатории службы физико-химического анализа и экологического контроля Космического центра «Восточный» Александра Горяна.

Готовящемуся сейчас на «Восточном» космическому старту предшествовала масштабная работа, начавшаяся с лета 2020 года. Первоначально было смонтировано необходимое технологическое оборудование, произведена его обвязка трубопроводами. После этого, в октябре 2021 года оборудование было подключено к действующим системам, была осуществлена продувка системы азотом и воздухом, зачистка емкостей с целью замены керосиновой среды на нафтильную. После этого наступил черед пусконаладочных работ и проведения испытаний.

В декабре 2021 года были завершены автономные испытания, включающие проверку систем заправки нафтилем всех трех ступеней ракеты-носителя «Союз-2», а также проверку систем горючего и автоматической системы управления технологическим оборудованием.

Как утверждает «Роскосмос», после всех произведенных работ можно констатировать, что стартовый комплекс переведен на нафтил. Осталось произвести комплексные испытания, которые проводятся непосредственно во время подготовки «Союза-2» к пуску, когда ракета-носитель уже находится в стартовой системе, пройдя полный цикл подготовки перед заправкой.

После заправки и слива топлива, что является непременным условием подготовки ракеты к пуску, будет выдано решение о полном переходе стартового комплекса на новый вид топлива.

Дополнительно сообщается, что комплекс упомянутых работ осуществляется специалистами Космического центра «Восточный» и НИИ стартовых комплексов им. В.П. Бармина — филиалов ЦЭНКИ, входящих в состав ГК «Роскосмос». Готовность всех агрегатов, систем и емкостей к работе с новым топливом контролировала физико-имическая лаборатория Космического центра «Восточный».