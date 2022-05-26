Развитие интернет-продаж сдерживает логистика

В России продолжает стремительно развиваться интернет-торговля. По данным аналитического агентства Data Insight, в 2021 году российский рынок e-commerce вырос более чем на 45%, достигнув по итогам уходящего года отметки в 38,8 млрд долларов или 3,3 трлн руб. При этом еще больше выросли онлайн-покупки в численном выражении: в 2021 общее количество заказов интернет-магазинов составило 1,6 млрд единиц, что на 90% больше, годом ранее.

В текущем году бурная динамика роста сохраняется, причем, начало СВО на Украине еще больше подтолкнуло продажи, когда потребители испугались, что нужные им товары либо подорожают, либо вовсе исчезнут из онлайн-магазинов. «В текущем году мы зафиксировали рекордный объем доставок физическим лицам, — рассказывает Мария Мартынова, заместитель исполнительного директора компании «Курьер Сервис Экспресс». — Самый пик продаж наблюдался в период распространения новостей о возможных приостановках работы иностранных компаний в РФ. По данным нашей компании, максимальный рост покупок в феврале-марте 2022 года по отношению к февралю-марту прошлого года составил 35–50% в зависимости от категории товара».

По словам продавцов, интернет-продажи в последние месяцы увеличился на все категории продукции: бытовую химию, товары повседневного потребления, beauty-средства, товары для здоровья, электронику, одежду, обувь, аксессуары, товары для животных. «Самый большой объем продаж нашей компании в период с февраля по апрель 2020-го пришелся на товары для детей, одежду и обувь, книги, бытовую технику и электронику. Средний чек таких покупок составил 1,5 тыс. руб.», — отмечает Мария Мартынова.

В последние недели ажиотаж интернет-покупок спадает, однако динамика увеличения онлайн-продаж в текущем году будет сохраняться, убеждены участники рынка e-commerce. Впрочем, их сильно беспокоит сложная ситуация в логистике, которая в ближайшее время станет серьезным сдерживающим фактором роста оборотов электронной коммерции. «В среднесрочной перспективе стоимость логистики будет расти. Доставлять будут дольше, по крайней мере в горизонте 8-10 месяцев пока ситуация не стабилизируется, и не будут проработаны новые маршруты с высокой степенью предсказуемости», — констатирует Александр Митюков, президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб.

Новые перспективные логистические маршруты в ближайшее время будут скорее всего связаны с восточными направлениями. «Логистические потоки будут обеспечиваться в том числе через Турцию, Китай, Казахстан, Армению, — продолжает Александр Митюков. — Китай, несомненно, остается нашим ключевым партнером. Товарооборот России и Китая в январе-апреле 2022 года составил 51,09 млрд долларов, это на 25,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, создание консолидационных хабов в Китае, ОАЭ странах Юго-восточной Азии, возможно Турции - вполне логичное решение на ближайшую перспективу».

Участники электронной коммерции также проявляют сдержанный оптимизм и в отношении развитии поставок по схемам параллельного импорта, но, правда, с оговорками. «Конечно, альтернатива всегда найдется, но для этого необходимо время. Так, например, заменить ушедших игроков fashion-сегмента постараются их турецкие и китайские конкуренты. К тому же, не стоит забывать и про параллельный импорт, который может возобновить поставки техники, — отмечает Мария Мартынова. — Однако про успех такового говорить преждевременно, так как транспортировки по этой схеме только начинаются, и на повестке есть ряд вопросов: какова будет стоимость ввезенных таким образом товаров, будет ли возможность покрыть все запросы рынка?».

В связи с усложнением логистических маршрутов представители российского бизнеса e-commerce предлагают создать коллегиальный орган с участием предпринимателей и профильных государственных структур для снятия административных барьеров и формирования новых логистических маршрутов. С такой инициативой выступает, в частности, Межрегиональная ассоциация курьерских служб. «Сейчас в России необходимо формирование предсказуемых маршрутов поставки товаров с зарубежных рынков с прогнозируемыми сроками, — говорит Александр Митюков. — Отличным решением в этой ситуации мы видим создание постоянно действующего коллегиального органа (рабочая группа или координационный совет), куда войдут представители бизнеса, профильных Министерств, бизнес-объединений разных стран. Работа этой площадки будет состоять в налаживании межгосударственного взаимодействия для снятия излишних административных барьеров, формирования международных логистических маршрутов, оптимизации нормативно-правовой и законодательной базы, решения общих системных задач в интересах всех участников, задействованных в логистических процессах. На первом этапе оптимальным было бы создание подобного коллегиального органа в рамках ЕАЭС».

