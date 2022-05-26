Международный телемост «MOSCOW — GCC 2022» собрал почти 4 тыс. человек

Международный телемост «Москва – GCC 2022», в ходе которого обсуждались перспективы сотрудничества столичного и арабского бизнеса, собрал почти 4 тыс. человек. Среди них были представители торгово-промышленных палат, профессиональные сообщества, дистрибьюторы и ключевые импортеры Персидского залива, а также столичные экспортеры. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Формат проведения международных телемостов довольно востребован: с одной стороны он позволяет детально изучить экспортный потенциал столичных компаний, с другой – узнать запросы иностранных коллег. В этом году мы решили провести телемост со странами Gulf Cooperation Council. Нам удалось пообщаться с ключевыми партнерами и представителями бизнеса из шести стран – ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия. Мероприятие проходило в очном формате и онлайн, поэтому круг участников расширился почти до четырех тысяч человек», – сообщил Овчинский.

По итогам дискуссий участники определили потребности арабского бизнеса, а также возможности кооперации московских предпринимателей со странами GCC, добавил руководитель департамента. Также в ходе телемоста столичная компания, занимающаяся изделиями из пластика, нашла логистического оператора для отправки грузов за рубеж. Как уточнили специалисты центра «Моспром», на данный момент в центре прорабатывают выездную международную бизнес-миссию в ОАЭ.

Эмираты — страна с весьма либеральным налоговым и таможенным режимами, что дает возможность использовать льготы не только для работы в ОАЭ, но и по всему региону, отметил в ходе телемоста торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин.

«Мы видим широкие перспективы сотрудничества в таких отраслях, как поставка продуктов питания. Сегодня Эмираты, в силу природных условий, весьма ограничены и зависят на более чем 90% от импортного продовольствия. В качестве их стратегических задач, поставленных после пандемии, — развитие национального производства продуктов питания путем привлечения инвестиций и размещения предприятий на своих территориях. Мы, в свою очередь, видим потенциал для московских компаний, крупнейших мясопроизводителей, в части релокации производств и созданию переработки на территории Эмиратов», - заявил Андрей Терехин.

Перспективы открываются и в области фармацевтической промышленности и IT-сфере, добавил он.