Международные резервы уменьшились из-за переоценки

Международные резервы РФ на 20 мая составили $583,4 млрд, уменьшившись за неделю на 0,4%, или на $2,3 млрд. Это следует из статистики, представленной на сайте Центробанка. Из комментария регулятора следует, что снижение произошло в результате отрицательной переоценки.

«Международные резервы по состоянию на 20 мая составили 583,4 млрд долларов США, сократившись за неделю на 2,3 млрд долларов США, или на 0,4%, в результате отрицательной переоценки», — говорится в комментарии ЦБ.

На 13 мая международные резервы РФ оценивались в $585,7 млрд, 6 мая — в $592,1 млрд, месяц назад, 15 апреля — в $611,1 млрд.

Согласно данным Центробанка, за 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли $630,6 млрд. Исторического максимума в в $643,2 млрд они достигли 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля их объем снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России по итогам 2021 года увеличил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций, что соответствует примерно трем тоннам металла. По состоянию на 1 января 2022 года объем запасов монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 74 млн унций (около 2302 тонн). Годом ранее этот показатель был на уровне 73,9 млн унций (около 2299 тонн). Таким образом, рост составил 0,13%. Кроме того, стоимость золота в резервах, по данным ЦБ, за год сократилась на 4,1%, до $133,1 млрд. Это 21,1% совокупного объема резервов РФ.

