Миру нужна конструкция прав человека, которая позволит избежать войн

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Настоящее следование концепции прав человека не могло допустить ни разгрома Югославии, ни уничтожения Ирака и Ливии, ни войну в Сирии, ни многолетнее угнетение граждан Донбасса. Подкаст с председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерием Фадеевым.
Прочитать подкаст можно здесь. Подкаст также доступен для прослушивания на платформе Apple Podcasts и на сервисе Яндекс.Музыка.
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