Миру нужна конструкция прав человека, которая позволит избежать войн

Валерий Фадеев

Татьяна Гурова

главный редактор журнала «Эксперт» Петр Скоробогатый

заместитель главного редактора, редактор отдела политика журнала «Эксперт»

Настоящее следование концепции прав человека не могло допустить ни разгрома Югославии, ни уничтожения Ирака и Ливии, ни войну в Сирии, ни многолетнее угнетение граждан Донбасса. Подкаст с председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерием Фадеевым.