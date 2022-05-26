Право Права человека

Миру нужна конструкция прав человека, которая позволит избежать войн

Валерий Фадеев
Татьяна Гурова
главный редактор журнала «Эксперт»
Петр Скоробогатый
заместитель главного редактора, редактор отдела политика журнала «Эксперт»
Валерий Фадеев, Татьяна Гурова, Петр Скоробогатый
26 мая 2022, 17:08
26 мая 2022, 17:08

Настоящее следование концепции прав человека не могло допустить ни разгрома Югославии, ни уничтожения Ирака и Ливии, ни войну в Сирии, ни многолетнее угнетение граждан Донбасса. Подкаст с председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерием Фадеевым.

Владимир Гердо/ТАСС

Прочитать подкаст можно здесь. Подкаст также доступен для прослушивания на платформе Apple Podcasts и на сервисе Яндекс.Музыка.