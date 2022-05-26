Набиуллина анонсировала реструктуризацию финансовой системы

Центробанку предстоит определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, пересмотреть подходы к регулированию и выработать стратегические решения. Экономика в период трансформации будет нуждаться в финансовых резервах, банкам тоже может потребоваться докапитализация, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России, передает агентство «Прайм».

«Нам нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы не давая накапливать чрезмерные риски банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики... Экономика входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. Одновременно и самим банкам в условиях санкций нужна поддержка: это и капитал, и время, и большая гибкость для определения новой бизнес-модели», — заявила Набиуллина.

Она отметила, что после введения западных санкций первые месяцы были временем тактических решений, основные меры направлялись на борьбу с проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас. В итоге, по словам главы ЦБ, удалось сохранить финансовую стабильность и не допустить раскручивания инфляционной спирали, но сейчас «время тактических решений заканчивается и предстоит вырабатывать именно стратегические решения».

«Банкам может потребоваться докапитализация. Есть проверенный подход — "фискальная" докапитализация за счет внесения в капитал банков специальных выпусков ОФЗ. Но его не будет достаточно ни с точки зрения равной доступности для банков, ни с точки зрения того, как этот капитал будет использован. Мы хотели бы, чтобы докапитализация коррелировала с работой банков по перестроению своей бизнес-модели и перестроению балансов. То есть чтобы капитал работал не только на закрытие текущих проблем, но и на будущую устойчивость и развитие, вовлеченность в реализацию ключевых проектов, способствующие трансформации экономики», — добавила Набиуллина.

Ранее «Эксперт» писал, что в России уже началась сруктурная перестройка экономики. Все экономические связи, рынки сбыта, география экспорта и импорта, объем и степень локализации производства, распределение рабочей силы, уровень технологичности производственных процессов, — все это должно претерпеть изменения, заявила Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Налаживание логистики и поиск новых поставщиков займет не один месяц, предупредила она.