Названы самые перспективные молодые предприниматели и финансисты РФ

Российский Forbes определил победителей рейтинга «30 до 30» – 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Лучшими в номинации «Финансы и инвестиции» признаны в том числе 26-летний Даниил Охлопков и 23-летний Серафим Кораблев со своим стартапом Via Protocol, который уже назвали Mastercard для криптовалют.

Помимо возраста участников в рейтинге оценивалось признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне. Победителей в 10 категориях: «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство», «Музыка», «Социальные практики», «Мода и дизайн» и «Новые медиа» определили 40 членов жюри и экспертный совет.

Одним из трех победителей в номинации «Финансы и инвестиции» стали основатели крипто-блокчейн стартапа Via Protocol Серафим Кораблев и Даниил Охлопков. Кораблев за последние пять лет попробовал себя в разных областях: работал в рекламном агентстве, продуктовым директором в ювелирной сети, создавал маркетплейс фитнес-сервисов. Охлопков же после окончания МФТИ занимался большими данными, машинным обучением, работал в компании, помогающей криптопроектам выйти на ICO и делал платформу, которая собирает и анализирует данные из открытых источников.

«Кораблев и Охлопков создали криптостартап VIA Protocol в 2021-м. Это аналог Mastercard для децентрализованных платежей. Подобно тому, как Mastercard снимает из банка клиента одну валюту и пересылает ее между странами в другой банк в местной валюте, VIA Protocol позволяет при оплате товара или услуги переводить одну криптовалюту в другую. Кроме того, VIA Protocol находит наиболее выгодный способ поменять токены: подобно Aviasales компания агрегирует децентрализованные обменники, чтобы найти наиболее быстрый или выгодный путь обмена токена», — говорится в пояснении к рейтингу.

В феврале текущего года их стартап привлек $1,2 млн от американского инвестфонда Shima Capital и легендарного председателя совета директоров компании AngelList Наваля Равиканта. Сейчас Кораблев и Охлопков работают на Бали, где они открыли временный офис для своих сотрудников, уточняет Forbes.

Победителями в номинации «Предприниматели» признаны соосновательница шерингового сервиса My Device Ксения Прока, основатель платформы Educate Online Александр Желтов и основатели сервиса по экспресс-доставке химических реагентов AppScience Максим Пустовалов, Марсель Гумеров и Игорь Яременко.

Ксения Прока начала свой бизнес со сдачи в аренду электросамокатов, позднее в нем появились домашние тренажеры и игровые приставки. По-настоящему стартап раскрутился во время пандемии, когда предприниматели стали сдавать в аренду курьерам электровелосипеды. В феврале 2022 года сервис вышел в Нью-Йорк под брендом Whizz.

Александр Желтов после учебы в Лондоне стал сооснователем платформы Educate Online. Его онлайн-платформа позволяет получать среднее образование в школах США, Великобритании, Канады и Новой Зеландии, находясь в своей стране.

Совместный проект выпускников химфака МГУ Максима Пустовалова, Марселя Гумерова и Игоря Яременко изначально фокусировался на синтезе молекул для российских лабораторий, однако потом переориентировался на экспресс-доставку химических веществ из-за границы.

Ранее «Эксперт» писал, что 26 мая – День российского предпринимательства – праздник, утвержденный в 2007 году и объединяющий предпринимателей со всей страны. На сегодняшний день в России насчитывается более 6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства и около 5 млн самозанятых граждан, что практически в два раза превышает запланированные показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» к 2030 году.