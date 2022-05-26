ОСК будет производить крупнотоннажные суда грузоподъемностью до 80 тысяч тонн

Объединенная судостроительная компания (ОСК) собирается начать строительство крупнотоннажных судов грузоподъемностью от 45 тыс. до 80 тыс. тонн.

Об этом в кулуарах прошедшего в Москве саммита «Промышленная политика в новых реалиях» сообщил гендиректор ОСК Алексей Рахманов, передает ТАСС.

«Я думаю, что мы будем строить крупнотоннажные суда грузоподъемностью от 45 до 80 тысяч тонн. Мы активно прорабатываем технологию производства на существующих верфях и площадках корпорации. В ближайшее время, поскольку спрос есть и на такие суда тоже, мы безусловно расскажем о таком опыте», — рассказал он, отвечая на вопрос о планах корпорации по возможному производству новых для нее судов.

Рахманов подчеркнул, что ОСК развивается также в направлении пассажирского транспорта. Он пояснил, что корпорация продолжит выпускать гражданские суда, начиная от маломерных и катамаранов и заканчивая крупными круизными лайнерами, несмотря на то что производство таких судов пока ограничено географией России.

Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте корпорации, в целом текущую ситуацию в отрасли глава ОСК оценивает оптимистично. «Зная, что догоняющий никогда не будет первым, и понимая, что мы где-то пропустили какие-то технологические переделы — надо встать во главе изменений и использовать новые подходы более эффективно», — приводятся слова Рахманова. По его мнению, в настоящий момент допустимы промежуточные решения, однако на будущее должно быть понимание, что «наши конкурентные преимущества будут лежать в нестандартных областях — в безэкипажности, в использовании новых транспортных коридоров». Гендиректор корпорации напомнил, что уже после введения санкций против России в 2014 году принципы участия в международной торговле нуждались в пересмотре.

Ранее пресс-служба входящего в ОСК Балтийского завода, который выпускает самые мощные в мире ледоколы, сообщила, что на втором серийном атомоходе «Урал» проекта 22220 произведен пуск одного из двух ядерных реакторов РИТМ-200.