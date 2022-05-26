Энергореформа ЕС с отказом от российского топлива обойдется в один триллион евро

Европейская программа REPowerEU, целью которой является отказ от российских энергоносителей и ускорение перехода от ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии и доведение их доли в энергобалансе к 2030 году до 40-45%, обойдется европейским налогоплательщикам, утверждают аналитики Rystad Energy, как минимум в 1 триллион евро. Это значительно дороже, чем утверждает разработавшая ее Еврокомиссия (ЕК). Для ее выполнения потребуются огромные дополнительные инвестиции в энергетическую систему континента, которая должна быть полностью модернизирована.

Программа рассматривает различные вопросы, но главное внимание уделено развитию солнечных фотоэлектрических систем (ФЭС). Поставлена цель производить к 2025 году 320 ГВт солнечной энергии, а к 2030 – почти 600 ГВт. Это позволит снизить спрос на газ на 9 млрд кубометров. Сейчас Европа производит солнечной энергии 189 ГВт, т.е. за три года планируется увеличить ее выработку почти на 70%. Это значит, что выработка солнечной энергии в Евросоюзе в следующие три года должна расти в среднем на 44 ГВт, а в последующие пять лет – на 53 ГВт. Чтобы судить о том, насколько сложна эта задача, достаточно сказать, что в 2021 году рост производства солнечной энергии составил 24 ГВт. Если предположить, что один МВт солнечной энергии стоит 1,1 млн евро, то увеличение ее выработки в течение последующих 8 лет на 411 ГВт, как предусматривается REPowerEU, обойдется европейцам в 452 млрд евро.