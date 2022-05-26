Энергореформа ЕС с отказом от российского топлива обойдется в один триллион евро

Европейская программа REPowerEU, целью которой является отказ от российских энергоносителей и ускорение перехода от ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии и доведение их доли в энергобалансе к 2030 году до 40-45%, обойдется европейским налогоплательщикам, утверждают аналитики Rystad Energy, как минимум в 1 триллион евро. Это значительно дороже, чем утверждает разработавшая ее Еврокомиссия (ЕК). Для ее выполнения потребуются огромные дополнительные инвестиции в энергетическую систему континента, которая должна быть полностью модернизирована.
Программа рассматривает различные вопросы, но главное внимание уделено развитию солнечных фотоэлектрических систем (ФЭС). Поставлена цель производить к 2025 году 320 ГВт солнечной энергии, а к 2030 – почти 600 ГВт. Это позволит снизить спрос на газ на 9 млрд кубометров. Сейчас Европа производит солнечной энергии 189 ГВт, т.е. за три года планируется увеличить ее выработку почти на 70%. Это значит, что выработка солнечной энергии в Евросоюзе в следующие три года должна расти в среднем на 44 ГВт, а в последующие пять лет – на 53 ГВт. Чтобы судить о том, насколько сложна эта задача, достаточно сказать, что в 2021 году рост производства солнечной энергии составил 24 ГВт. Если предположить, что один МВт солнечной энергии стоит 1,1 млн евро, то увеличение ее выработки в течение последующих 8 лет на 411 ГВт, как предусматривается REPowerEU, обойдется европейцам в 452 млрд евро.
Подъем доли энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, к 2030 году до 45% потребует также значительных инвестиций в ветровую энергетику, хотя в REPowerEU такого же подробного плана развития ее, как солнечной энергетики, почему-то нет. Возможно, это сделано для того, чтобы не очень сильно пугать европейских обывателей, которые сейчас и так считают каждый цент. Расчеты аналитиков Rystad показывают, что еще 450-490 ГВт ветровой энергии, необходимых до доведения доли возобновляемых источников энергии в европейском энергетическом балансе через 8 лет до 45%, потребует еще порядка 820 млрд евро.
Если же верить озвученным не так давно еврочиновниками цифрам, у ЕС уже имеется 225 млрд евро в виде займов, к 2030 г. необходимо будет найти еще 300 млрд евро. Это более чем вдвое меньше расчетов аналитиков Rystad Energy, независимой компании, занимающейся исследованиями в области энергетики и бизнес-аналитикой, штаб-квартира которой находится в Осло.
Программа REPowerEU имеет 6 главных задач. Объединенной Европе необходимы умные инвестиции, упрощение очень сложного сейчас утверждения крупных проектов по развитию возобновляемых источников энергии, экономия энергии, диверсификация поставок ископаемых видов топлива, ускорение развития чистой энергетики и уменьшение потребления топлива, вырабатываемого из ископаемых видов, промышленностью и транспортом.
«REPowerEU ставит грандиозные задачи,- объясняет начальник отдела Rystad Energy Карлос Торрес.- Они достижимы, но потребуют планирования, масштабов инвестиций, строительства и производства, к которым прибегают только в военное время. Это значит, что для того, чтобы выполнить поставленные Брюсселем очень амбициозные задачи к 2030 году, Европе придется 8 лет жить как бы в условиях военного положения».