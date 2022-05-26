Nasdaq: отскок под протокол

Продажи акций стали первой реакцией рынка на публикацию протокола майского заседания ФРС. Фразу о том, что большинство его участников сочли уместным увеличение целевого диапазона ставки на 50 базисных пунктов «на паре следующих» встреч, можно было понять и как «на нескольких ближайших». Тогда ужесточение денежно-кредитной политики окажется более быстрым, чем ждали. К тому же говорилось о возможной уместности подъема выше «нейтрального» диапазона, а для этого, даже двигаясь шагом по 50 б.п., потребуется четыре заседания. Так что CNBC поначалу склонился ко второму варианту, а Bloomberg и Reuters – к первому.

Через несколько минут наиболее буквальное прочтение возобладало и на рынке – индексы пошли вверх. Подъем по 50 б.п. на двух ближайших заседаниях вполне согласуется с предыдущими комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла. К тому же в протоколах нашлись и намеки на паузу, возможность для которой даст ускоренное ужесточение (это позже даст регулятору больше гибкости).

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И хотя особенно устойчивым рост акций не был, примерно на час его хватило, а затем началась закономерная коррекция: все-таки ничего особенно хорошего не случилось. Да и информация была далеко не вчерашняя: совсем скоро (15 июня) будет уже следующая встреча.

«Хотя ФРС уже довольно давно находится под микроскопом, важно помнить, что протоколы были составлены несколько недель назад, — говорил в среду Bloomberg управляющий директор по инвестиционной стратегии E*Trade from Morgan Stanley Майк Ловенгарт. – Вполне возможно, что инвесторы будут находиться в режиме ожидания до следующего заседания ФРС, чтобы получить информацию прямо из источника».

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Но в любом случае, основные индексы смогли вчера закончить торги в плюсе, продолжив тем самым отскок, начавшийся во вторник днем. Nasdaq Composite прибавил 1,51%, S&P 500 – 0,95%, а Dow Jones Industrial Average – 0,6%. Это все еще близко к многомесячным минимумам и именно они – результаты многомесячного сползания – реально отражают влияние ФРС на рынок. Nasdaq Composite, в который входят особо чувствительные к ужесточению акции, теряет от исторического максимума 29,47%. S&P 500 снизился от пика на 17,43%, а Dow Jones Industrial Average – на 13,08%.

Но процесс подъема ставки еще далек не то что от завершения, а и от паузы. Сокращение же баланса ФРС пока даже не началось – оно стартует на следующей неделе. Это масштабное многомесячное откачивание ликвидности с рынка может быть чревато не только падениями котировок.

В опубликованных вчера протоколах был небольшой, но показательный фрагмент, на который СМИ не обратили особого внимания. Оказалось, что чиновники ФРС обсуждают возможность событий, которые могут стать началом финансового кризиса.

Несколько участников встречи говорили о том, что «практика торговли и управления рисками некоторых ключевых участников сырьевых рынков не была полностью видна регулирующим органам». При этом проблемы в управлении рисками «могут привести к значительным потребностям в ликвидности для крупных банков, брокеров-дилеров и их клиентов». Другими словами, возможен кризис ликвидности, а ведь от этого – лишь шаг до банкротств или разгона печатного станка.

Опасения были высказаны как в контексте будущего ужесточения, так и в свете уже случившихся повышений цен и волатильности на сырьевых рынках. И это были не просто догадки: чиновники явно знают по именам и «ключевых участников», и «крупнейшие банки», и «брокеров», ходящих по краю. Возможно, речь даже идет о чем-то уже случившемся, но не ставшим достоянием публики. Во время кризиса 2007-09 годов финансовая бюрократия намного раньше СМИ узнала о проблемах Lehman Brothers и других – их «практики торговли и управления рисками» в тот раз тоже ускользнули от глаз регуляторов.