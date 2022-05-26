Перспективы партнёрства в новых реалиях обсудят на форуме «Россия — Монголия»

Сотрудничество между Россией и Монголией с каждым годом набирает обороты, в том числе в торгово-экономической сфере. Товарооборот между странами по итогам 2021-го года превысил 1,8 миллиарда долларов. В связи с текущей международной ситуацией, в которой Россия экономически и логистически разворачивается на Восток, особенно важно выстраивать эффективное взаимодействие между бизнесом Монголии и РФ. Для этой цели Республика Бурятия инициировала проведение первого международного форума «Россия — Монголия. Партнерство в новой реальности», который состоится 27–28 мая в г. Улан-Удэ. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, какие направления партнёрских отношений для России и Монголии сейчас особенно актуальны.

Среди главных сфер взаимного сотрудничества — АПК, логистика, строительство, медицина, туризм и лёгкая промышленность. Так, было принято прорывное решение — Россельхознадзор разрешил поставку мяса из Монголии в Россию. Многомилионное поголовье скота Монголии готово закупать предприятие Бурятмяспром, которое сейчас вынуждено приобретать сырьё по всей России и за рубежом. Монголия готова поставлять России овечью и козью шерсть. Россия, в свою очередь, может поставлять Монголии мебель, электрооборудование, металлоконструкции. Тема медицинского экспорта и медицинских услуг особенно актуальна для России, поскольку в Бурятии действует Центр ядерной медицины, заключающий в себе самые передовые технологии в мире. Ближайшие соседи Бурятии — жители Монголии — могут получать медицинские услуги на высочайшем мировом уровне. Обе стороны заинтересованы также в развитии туризма. В текущей ситуации Монголия может стать авиационным хабом для России в деловых и туристических поездках как на Восток, так и по всему миру.

«С учётом акцентированного взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии, у Монголии появляется новый потенциал как транзитной территории. И Бурятия, как регион, который граничит с Монголией и имеет железнодорожное, автомобильное и авиационное сообщение, получает другие логистические перспективы. Это выгодно как для монгольских перевозчиков всех видов транспорта, так и для российских. И новые перспективы открываются у специальной экономической зоны “Алтан Булаг”, новые перспективы — у российских инвесторов по развитию транспортно-логистического комплекса с российской стороны. Так что текущее время, текущая ситуация диктуют, чтобы мы как можно быстрее использовали сложившиеся возможности и те экономические преимущества, которые даёт соседство с Монголией», — подчеркнул Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

В рамках форума пройдут две выставки — монгольских товаропроизводителей и отечественных предпринимателей, на которых представители бизнеса и власти обеих стран смогут не только наладить деловые контакты, но и презентовать свои возможности и перспективные для инвесторов сферы.

Участники смогут презентовать инвестиционные проекты, наладить партнёрство в строительной индустрии и подготовке кадров, развитии взаимного туристского обмена, внедрении инноваций в агропромышленном секторе, применении специальных режимов и работы в беспошлинной зоне.

В работе форума примут участие заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, заместитель председателя Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Базарваань Намжилсүрэн, торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов и другие представители власти и бизнеса.