Песков рассказал, что Кремль ждёт от Киева

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов рассказал, что Москва ждёт от Киева.

По словам представителя Кремля, это озвученные Россией требования и осознания реальной ситуации, передаёт РИА Новости.

«Мы ждём от Украины принятия наших требований и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует, – подчеркнул пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о том, касается ли это и территориальных уступок. – Нет, это не территориальные уступки. Киеву просто нужно, ещё раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво всё оценить».

Как ранее сообщал «Эксперт», секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о сроках завершения специальной военной операции России на Украине.

По его словам, ВС РФ не гонятся за сроками, поэтому спецоперация продлится до тех пор, пока нацизм на Украине не будет полностью искоренён. В противном случае он «поднимет голову уже через несколько лет». Кроме того, Патрушев подчеркнул, что все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены.

Он также отметил, что если бы Украина оставалась самостоятельной страной, а не управлялась марионеточным режимом, одержимым вступлением в НАТО и Евросоюз, то давно бы «изгнала со своей земли всю нацистскую нечисть».

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.