Посол ЛНР в России сообщил о восьми тысячах пленных украинских военных на Донбассе

В настоящий момент число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках составляет примерно восемь тысяч.

Об этом рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой Народной Республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе восьми тыс», — рассказал Мирошник в эфире «Соловьев Live».

По словам посла, каждый день добавляются «буквально сотни» пленных, также растет число погибших — это происходит из-за того, что командование ВСУ вместо подразделений регулярной армии или националистических формирований перебрасывает в районы боевых действий части территориальной обороны, недавно набранные из гражданского населения.

«Сейчас идет активное наступление в сторону Славянска, Краматорска, много есть небольших укрепрайонов, и цифра, на мой взгляд, будет увеличиваться, причем цифра как пленных, так и погибших, то есть сейчас вместо подготовленных подразделений Вооруженных сил Украины и тех же нацбатов, то есть натасканных военных, на передовую бросают тербаты», — сказал Мирошник. Он уточнил, что люди, которые попадают в плен, не готовы к боевым действиям — им «дали в руки оружие и, по сути, обещали, что они будут защищать свои огороды, стоять на блокпостах где-нибудь тысячи за две километров от линии соприкосновения», однако вместо этого «погрузили на поезда и привезли в Донбасс», заявил посол ЛНР.

Между тем Минобороны РФ в своем Telegram-канале опубликовало кадры, на которых показаны захваченные российскими военными позиции ВСУ. « В ходе продвижения передовых подразделений Воздушно-десантных войск были вскрыты хорошо укрепленные позиции ВСУ. В результате артиллерийского удара противник понес потери и при последующем соприкосновении с подразделениями ВДВ бросил свои позиции и отступил», — указывается в сообщении оборонного ведомства.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР после резкого обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. В ответ на просьбу руководства двух республик о помощи глава государства 24 февраля объявил о начале спецоперации, целью которой провозглашена защита населения ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация территорий.