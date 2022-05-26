Путин призвал госорганы не мешать бизнесу

Президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым призвал государственные власти не мешать бизнесу.

По его словам, государство, должно иметь право контролировать бизнес, но прежде всего в сфере здоровья граждан. В остальном же необходимо разбюрокрачивать надзорную деятельность и помогать, а не мешать предпринимателям, передаёт РИА Новости.

«Задачи государства – разбюрокрачивать всю эту контрольно-надзорную деятельность. Оно должно помогать, а не мешать. Оставляя, безусловно, за собой право контроля, особенно по направлениям, связанным с жизнедеятельностью, со здоровьем граждан, необходимо всё-таки уменьшать контрольно-надзорную нагрузку», – подчеркнул российский лидер.

Как ранее сообщал «Эксперт», Путин заявил, что Россия сделала необходимое по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет.

«По ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое. Будем двигаться дальше», – подчеркнул он.

При этом президент подчеркнул, что несмотря на санкции, России всё удаётся настроить, всё удаётся выстроить по-новому.

«Происходит это не без потерь, конечно. Но это приводит и к тому, что мы становимся в чём-то сильнее. Во всяком случае, мы приобретаем новые компетенции, начинаем концентрировать свои экономические, финансовые, административные ресурсы на прорывных направлениях», – резюмировал Путин.