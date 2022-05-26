Путин: несмотря на санкции, Россия будет становиться только сильнее

Глава государства Владимир Путин в ходе своего выступления в формате видеоконференцсвязи на пленарном форуме Евразийского экономического форума заявила, что Россия сделала необходимое по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет.

«По ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое. Будем двигаться дальше», – цитирует президента РИА Новости.

Кроме того, Путин сказал, что импортозамещение не является панацеей поэтому Россия не собираемся только им заниматься.

«Мы будем развивать свою промышленность и технологии. А там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше», – сказал российский лидер.

Путин при этом отметил, что, возможно, это будет происходить с переменным успехом, но наша страна точно станет от этого только сильнее, особенно в области высоких технологий.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на санкции России всё удается настроить, все удается выстроить по-новому.

«Происходит это не без потерь, конечно. Но это приводит и к тому, что мы становимся в чём-то сильнее. Во всяком случае, мы приобретаем новые компетенции, начинаем концентрировать свои экономические, финансовые, административные ресурсы на прорывных направлениях», – отметил президент.

Путин при этом признал, что за предыдущие годы не всё удалось сделать в области импортозамещения, так как всё сделать просто невозможно.

«Жизнь – она быстрее, чем принимаемые административные решения, она быстрее развивается. Но ничего страшного здесь нет», – резюмировал российский лидер.