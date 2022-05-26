Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров рассказал о новой схеме, которой все чаще пользуются мошенники. Ее суть заключается в том, что жертвам злоумышленников предлагают «компенсации».

«Сейчас мы отмечаем популярную схему с предложением получить якобы компенсационную выплату, если гражданин ранее стал жертвой мошенников. Это так называемый вариант схемы хищения "обман на обмане". С начала мая мы инициировали блокировку 38 подобных ресурсов в сети Интернет, предлагающих различные "компенсации", в том числе возврат украденных мошенниками денег», — цитирует «Интерфакс» представителя Центробанка.

На сайте регулятора указывается, что вернуть похищенные средства можно только в том случае, если клиент банка самостоятельно не переводил деньги на счета мошенников и не сообщал свои личные и финансовые данные.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в первом квартале 2022 года мошенники похитили у россиян 3,3 млрд рублей, при этом вернуть деньги удалось лишь в 6,2% случаев. Число операций без согласия клиентов за три месяца выросло до 258 тыс. случаев, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, их объем вырос на 12,8%. По данным ЦБ, больше всего средств было похищено через систему дистанционного банковского обслуживания (1,66 млрд рублей), а также путем оплаты товаров и услуг на мошеннических сайтах (953,5 млрд рублей). При этом в первом случае вернуть удалось только 1,1% средств, а во втором — 17,7%. Число зарегистрированных звонков от мошенников в январе — марте тоже резко выросло: на 1603% — с городских номеров (71 284 случая), на 904% — с мобильных (17 935), с номеров 8800 — на 152% (335).