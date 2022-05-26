Российское небо не продается

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров России (ФПАД) направил в адрес Президента Владимира Путина письмо, в котором уже не в первый раз указывает на экономические проблемы, стоящие перед национальным провайдером аэронавигационного обслуживания — ФГУП «Госкопорация по ОрВД».

Среди мер поддержки Государственной корпорации по организации воздушного движения, работниками которой является абсолютное большинство российских «небесных лоцманов», профсоюз в имеющимся в распоряжении «Эксперта» документе предлагает поднять ставки аэронавигационных сборов в 2-4 раза, возобновить деятельность части аэропортов в южном регионе страны, которые на сегодняшний день закрыты из-за проведения на Украине спецоперации, а также «рассмотреть варианты по открытию воздушного пространства Российской Федерации для иностранных пользователей, выполняющих транзитные рейсы над территорией РФ, с повышением для них стоимости аэронавигационного обслуживания».

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«Всем работникам (ФГУП “Госкопорация по ОрВД” — прим. “Эксперт”) понятно, что без прямой финансовой помощи государства или кратного увеличения ставок за аэронавигационное обслуживание для внутренних полетов, предприятие в самое ближайшее время окажется на грани разорения, а персонал окажется на улице. За первые 4 месяца 2022 года количество уволившихся и уволенных авиадиспетчеров составило более 6%, что превышает все исторические антирекорды за все годы существования единой системы управления воздушным движением. Увольнение работников по собственному желанию дополнительно увеличивается из-за заявляемой угрозы работодателя и Росавиации об изменении формы собственности предприятия и переводе его в статус казённого, как следствие, с существенным уменьшением заработной платы работников», — сказано в письме за подписью президента ФПАД Сергея Ковалева.

«Смена формы собственности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» не спасёт, а окончательно угробит предприятие. Огромный дефицит бюджета предприятия, ежемесячные миллиардные убытки, вызваны резким падением международных полетов иностранных авиакомпаний, как в аэропорты России, так и транзитных пролётов через воздушное пространство страны», - подчеркивается в документе.

ФПАД предлагает сдаться

Не отрицая важность затронутой в письме проблематики, стоит отметить, что в настоящее время воздушное пространство России закрыто для воздушных судов лишь тех стран, которые сами ранее перестали пускать российскую гражданскую авиацию в свое небо.

«Авиационными властями РФ приняты ответные “зеркальные” меры, связанные с лишением операторов недружественных стран права на выполнение полётов в Россию и через Россию, в том числе по оптимальным трассам системы транзитных и кроссполярных маршрутов между Европой, США и Юго-Восточной Азией. Ограничения могут быть сняты только на принципах паритета, справедливых и равных прав для всех авиаперевозчиков», — сообщили «Эксперту» в Росавиации. Ранее там обращали внимание, что санкции, наложенные на российскую авиацию, являются отступлением от ключевых принципов и базовых основ Чикагской конвенции.

В тоже время авиакомпании из государств, не совершающих по отношению в России недружественных действий, и сейчас совершенно беспрепятственно планируют и осуществляют рейсы как транзитом через РФ, так и непосредственно в российские воздушные гавани. Среди них — Emirates, Turkish Airlines, Qatar Airways, Air Serbia и многие другие.

Конечно, благодаря взаимным санкциям транзитный трафик над Россией сократился. Если наша страна лишилась значительной части аэронавигационных сборов, то крупнейшие западные авиакомпании, вынуждены облетать Россию и нести в связи с этим огромные дополнительные расходы, негативно влияющие на их финансово-экономическое положение.

Согласно оценке Минтранса, потери перевозчиков составят минимум 2-3 млрд долларов за 12 месяцев в силу удлинения маршрутов и дополнительного расхода дорожающего в месте с нефтью авиакеросина. От сопутствующего роста цен на авиабилеты в свою очередь страдают и кошелки авиапассажиров, которых в Европе и США становится все меньше.

Международное информационно-аналитическое агентство IBA, специализирующееся на авиационной отрасли, опубликовало недавно прогноз, согласно которому, если ситуация не изменится, в текущем году операционную деятельность остановят около 20 западных авиакомпаний. Положение сейчас обоюдоострое. И отменять санкции первым, если об этом вообще может идти речь, должен тот, кто первым их вводил.

Таким образом, в условиях де-факто ведущейся против России рядом стран Запада экономической войны предложение в одностороннем порядке открыть воздушное пространство в интересах одного единственного авиационного предприятия, пусть и системообразующего для отрасли, выглядит как панический призыв к капитуляции, главным бенефициаром которой станут не российские авиадиспетчеры, выполняющие, к слову, задачи не только в интересах гражданских компаний, но и ВКС, а наши бывшие «авиапартнеры».

Кто-то в данном случае может указать на то, что РФ продолжает, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, нефтегазовые поставки на враждебный Запад. Однако такое сравнение не является корректным. Экспорт углеводородов имеет стратегическое значение для всей экономики страны, а доходы от АНО согласно международным правилам даже не могут направляться в госбюджет.

В тоже время резкое повышение аэронавигационных сборов на внутренних линиях, способно, если не убить вовсе, то значительно усложнить авиасообщение внутри страны, став дополнительной нагрузкой для отечественных авиакомпаний, у которых и без того, усилиями ряда зарубежных контрагентов-лизингодателей и авиапроизводителей, имеются серьезные проблемы с воздушным флотом, находящимся на грани каннибализации.

Конечно, плата за аэронавигацию сейчас составляет всего несколько процентов от стоимости билета, однако в ситуации, когда в ближайшие 2-3 года речь будет идти о выживании всей гражданской авиации России и тотальной экономии на всем, значительный рост расходов в данной части не представляется целесообразным.

Открывать же аэропорты в соседствующих с Украиной областях России в силу очевидных причин, связанных с обеспечением безопасности полетов, можно будет лишь по мере физического удаления от них зоны проведения спецоперации или ее успешного завершения.

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Продавцов воздуха возьмут в казну

В совокупности все вышеперечисленное свидетельствует, что возможное изменение формы собственности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» является не угрозой, как назвали данный шаг в авиадиспетчерском профсоюзе, а во многом вынужденной мерой. Проблемы у аэронавигационного провайдера начались вместе с пандемией и введенными по эпидемиологическим причинам ограничениями авиаперелетов в 2020 году. И благоприятной экономической конъюнктуры для их решения до настоящего времени в авиации не возникло. Сейчас отрицательная экономическая динамика корпорации составляет по оценочным данным самого же профсоюза около 2 млрд рублей в месяц, а доходы от аэронавигационных сборов, взимаемых с отечественных перевозчиков, покрывают менее пятой части расходов.

Проведенные сокращение премий, не связанных с поддержанием аэронавигационной инфраструктуры затрат, социального пакета, персонала (в первую очередь управленческого), а также смена топ-менеджмента и даже антикоррупционные мероприятия способны лишь смягчить кризис, но не купировать его. ФГУП работает за счет резервов, накопленных при прошлом руководстве в период до 2020 года, но близких сейчас к истощению.

Поскольку в настоящее время вопрос об акционировании предприятия авиавластями уже не обсуждается, да и инвестора даже из числа крупных госкомпаний в текущей ситуации найти проблематично, а финансовые проблемы нарастают, перевод ГК ОрВД в статус Федерального казенного предприятия выглядит вполне адекватно.

Напомним, что государство несёт субсидиарную ответственность по обязательствам ФКП при недостаточности его имущества. А это в свою очередь является гарантией того, что корпорация, от которой зависит все воздушное движение, не окажется в коллапсе, а положение ее работников стабилизируется. Возможно, опасения сокращения фонда заработной платы при таком повороте событий, действительно, имеют под собой почву. Однако в гражданской авиации страны сейчас просто нет компаний, которые бы смогли избежать данного процесса. Уменьшение зарплат в той или иной степени коснулось всех.

В тоже время перевод в статус ФКП априори требует времени, а производственный цикл у авиадиспетчеров непрерывен. Поэтому сейчас включение предприятия в перечень системообразующих организаций российской экономики, о котором сообщал тот же ФПАД, выделение субсидий, предоставление госгарантий и льготное кредитование с отсрочкой возврата просто необходимы. Иначе диспетчерские проблемы могут оказаться спроецированы на всю отрасль.

«Профсоюз, представляющий, между прочим, далеко не всех авиадиспетчеров, своими до некоторой степени скандальными предложениями на самом деле хочет оказать давление в вопросе выделения предприятию средств со стороны государства», — предположил в беседе с «Экспертом» источник, близкий к руководству ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Однако пытаться делать это через капитулянтские инициативы, которые идут в разрез с политической линией руководства страны и в спецоперационное время просто не могут быть поддержаны в верхних эшелонах власти — не самое лучшее решение. Ведь российское небо не продается.