«Ростех» разработал уличные светильники, способные снизить энергопотребление городов на 15%

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» запустил серийное производство новых консольных уличных светильников. В приборах использованы диоды с повышенным световым потоком, позволяющие снизить энергопотребление на 15%.

«Новая линейка светильников предназначена для освещения трасс, магистралей, городских улиц и придомовых территорий. Их энергоэффективность и возможность для удаленного управления позволяют уже с момента установки и интеграции в городскую или дорожную инфраструктуру экономить электроэнергию и гибко варьировать освещение в зависимости от времени суток и погодных условий. Это позволит повысить безопасность и комфорт водителей и пешеходов как в черте города, так и за ее пределами», — рассказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, слова которого приводятся в пресс-релизе госкорпорации.

Уточняется, что заказчик может самостоятельно выбирать вариант исполнения светильника. Для каждой из модификаций — Litе, Standard, Max или Smart — есть возможность задать конкретные параметры освещения и возможности удаленного управления.

Ранее «Эксперт» писал о том, что «Швабе» подписал соглашение с узбекским разработчиком IТ-решений для транспортной и городской безопасности TECH AGE. Стороны намерены совместно внедрять в инфраструктуру городов Узбекистана интеллектуальные транспортные системы (ИТС).

Холдинг «Швабе» реализует инфраструктурные проекты по улучшению качества жизни в городах; предприятие разрабатывает «умные» технологии и системы для безопасности и организации дорожного движения.