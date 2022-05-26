Рубль прекратил снижение после объявления о снижении ставки ЦБ

Торги на валютном рынке Московской бирже сегодня начались с продолжения ослабления рубля. В первые минуты торгов курс ушел выше психологически важной отметки 60 руб за доллар.

Статья по теме: Банк России снизил ключевую ставку до 11%

Однако в 10.30 мск, когда Банк России объявил о снижении ключевой ставки с 14 до 11% годовых, снижение рубля прекратилось, и российская валюта легла в боковик чуть ниже отметки 61 руб за доллар.

Решение снизить ставку ожидалось рынком, но все-таки консенсус-прогноз аналитиков предполагал ее снижение до 12% годовых.

«На фоне резкого замедления инфляционных ожиданий и появившихся сигналов к дефляции у регулятора развязаны руки. К тому же имеем рекордное в истории укрепление рубля, что уже давит на экспорт и доходы бюджета на фоне геополитических издержек. При этом дальнейшие ожидания предполагают и более низкую стоимость фондирования. Если ориентироваться на траекторию доходностей ОФЗ, то планка по ключевой ставке в 10% спокойно может быть достигнута на ближайших заседаниях регулятора», — прокомментировал ситуацию в своем обзоре Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций».

Действительно, такие ожидания с точки зрения ситуации на финансовом рынке вполне оправданны. Сегодня продолжился рост цен облигаций. Так, Индекс Мосбиржи гособлигаций после вчерашнего роста на 2% к полудню четверга прибавил еще 1,3%. Сейчас индикатор ушел в район начала февраля нынешнего года, таким образом отыграв весь вызванный введением антироссийских санкций обвал.

ОФЗ с погашением через 4-8 лет торгуются под доходность около 9,5% годовых. Исходя из этого, ключевая ставка в размере 10% годовых не будет выглядеть нерыночной.

«Следует ожидать ещё одного снижение на плановом заседании 10 июня. Такое скорое решение о смягчении кредитно-денежной политики вызвано несколькими факторами. Укреплением рубля, которое негативно сказывается на финансовых результатах многих экспортёров, и снижением инфляционных ожиданий населения, которые вышли на уровне 11,5%. Крайне редкое явление, когда ожидания по инфляции ниже ключевой ставки», — заявил «Эксперту» управляющий директор по инвестициям УК «ПСБ» Андрей Русецкий.

С ним согласна и руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая: «Можно предположить, что к концу года ставка уйдет ниже минимальной границы апрельского прогноза Центробанка (10%). В условиях резкого замедления инфляции (с переходом в слабую дефляцию на прошлой неделе), снижения инфляционных ожиданий населения, сжатия кредитования и притока депозитов в банки, на первое место для ЦБ РФ выходит не сдерживание инфляции, а поддержка спроса за счет перезапуска рыночного кредитования. В то же время, на наш взгляд, в перспективе до конца года инфляционные риски еще могут проявиться. Мы полагаем, что на плановом заседании 10 июня ставка может быть снижена уже до 10%».

В своем комментарии Банк России отметил, что «продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты». Со снижением ставки пропорционально понизятся и проценты по депозитам в коммерческих банках, но это не приведет к перетоку средств физлиц и корпораций в валютные активы. Сейчас выход на европейский и американский рынок капитала если не закрыт, то сильно затруднен как для физических лиц, так и для финансовых организаций. Размещать доллары и евро просто некуда.

Хотя нельзя исключить, что часть населения, наслушавшись прогнозов об окончании роста курса рубля, направит незначительную часть рублевых сбережений на покупку долларов.

Однако принципиально погоду на валютном рынке это не изменит — до тех пор, пока приток валютной выручки от экспортеров будет превышать внутренний спрос на валюту. Профицит предложения валюты на внутреннем рынке наблюдался и в предыдущие годы, но тогда он купировался бюджетным правилом. Сейчас Банку России и Минфину придется придумывать новые механизмы, чтобы изымать с рынка «лишнюю» валюту и затормозить рост рубля, либо ждать, когда восстановят свою деятельность импортеры и начнут «забирать» с рынка все доллары и евро. Не исключено, что последнее произойдет при курсе около 30 рублей за доллар.

Валютные трейдеры прекрасно это все понимают, и не рискуют играть против рубля.

По ходу торгов складывается впечатление, что часть спекулянтов, успевших вчера купить валюту, сегодня начали фиксировать прибыль «по факту» наступившего события — снижения ставки.

Курс же рубля в ближайшие дни при спокойном внешнем фоне будет определяться исключительно объемом предложения валюты.

«Снижение ключевой ставки в перспективе все же может сказаться на курсе рубля, но косвенно — повышение доступности кредита приведет к оживлению спроса, в том числе и на импорт, что может ускорить ожидаемый разворот курса рубля, но это скажется в перспективе нескольких месяцев», — считает Беленькая.

В целом же решение Банка России снизить ключевую ставку позитивно для экономики.

«Снижение ключевой ставки повлияет на ускорение кредитования и поспособствует адаптации экономики к новым условиям. Мы ожидаем, что инфляция может ускориться в будущем, но это не значит, что ЦБ РФ остановит цикл понижения ставки. Экономике нужны относительно дешевые ресурсы для перестройки, поэтому номинальные ставки будут низкими. Вполне возможно, что в будущем мы увидим отрицательные реальные ставки. Такое случится впервые с 2014 года, когда произошел переход к новой денежно-кредитной политике», — полагает Русецкий.