Рубль: тренд прежний, ход задний

С самого утра рубль начал дешеветь: сегодня закончился налоговый период, и экспортеры уже не так активно продавали валютную выручку. Похоже, что не было и конвертации платежей, полученных за газ. Оборот пары евро-рубль расчетами «завтра» составил всего 83,8 млрд руб., в то время как в предыдущие 5 дней он зашкаливал за 100 млрд.

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После объявления Банка России о снижении ключевой ставки, на какое-то время активность на валютном рынке поутихла, но уже с полудня началась агрессивная покупка иностранной валюты.

Пока все говорит о том, что рубль продавали спекулянты, фиксируя заработанную прибыль. Так на рынке бывает очень часто: после длинного тренда при первых признаках его слома игроки начинают судорожно закрывать позиции, боясь упустить заработанное.

Не исключено, что к движению присоединилась и часть инвесторов, решивших прикупить американскую валюту в среднесрочных целях, ожидая возврата курса в район 75 руб. за доллар, который сейчас многими называется «справедливым».

В результате, по итогам дня рубль упал к доллару на 10%. Последняя сделка прошла по котировке 65,26 руб. за доллар.

Однако принципиально ситуация на валютном рынке не изменилась. Бюджетное правило сейчас не работает, импортеры только пытаются наладить новые логистические цепочки и заместить западных поставщиков восточными. Профицит предложения валюты над спросом на внутреннем рынке будет сохраняться, поэтому рубль возобновит рост. Ни население, ни корпорации, ни тем более спекулянты не смогут выкупить предлагаемый экспортерами объем валюты.

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Ослабевший рубль поддержал рынок акций. Фишкой дня стали акции «Газпрома». В 13.40 мск бумага в течение 5 минут в моменте рухнула почти на 13%, но эта просадка была очень быстро выкуплена. Пока непонятно, чем было вызвано столь мощное падение. Очень часто такое происходит, когда крупный трейдер вводит ошибочную заявку: например, он хотел продать 1 тыс лотов, а выставил рыночную заявку на продажу 10 тыс. или даже 100 тыс. лотов.

Под вечер пришли долгожданные сообщения с совета директоров газовой компании, который рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год из расчета 52,53 рубля на одну акцию, что соответствует чуть менее 18% дивидендной доходности акций на момент их закрытия в четверг. Это очень большая величина, тем более для компании такого размера, поэтому можно ждать продолжения роста бумаг «Газпрома» в ближайшие дни. Сегодня они подорожали на 9%.

Во многом именно сильный рост акций «Газпрома», имеющих наибольший вес в Индексе Мосбиржи, привел к подъему рублевого индикатора российского рынка акций на 3,1%.

Лучше других «голубых фишек» завершили день «Роснефть» (+3,6%) и «Лукойл» (+2,8%). Их котировки поддержал не только упавший рубль, но и рост нефти на 3%. К вечеру стоимость «черного золота» приблизилась к отметке $115 за баррель, которая является сильным сопротивлением дальнейшему росту.

Не исключено, что завтра российский рынок акций продолжит подъем и начнет тестировать зону сопротивления 2450-2500 пунктов по Индексу Мосбиржи. Но многое будет зависеть от курса рубля, который сильно влияет на динамику акций экспортеров, а также от поведения бумаг «Газпрома».