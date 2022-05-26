Энергокомпании говорят о появлении «странного» газового рынка

В глобальной экономике и, в первую очередь, в энергетическом секторе сейчас царит очень сильная неопределенность, связанная в основном с геополитикой. Не удивительно, что экономисты, которые и раньше особенно не радовали точными прогнозами, сейчас и вовсе теряются в догадках, что будет, например, зимой, к примеру, на рынке сжиженного газа (СПГ). Предстоящая зима, очевидно, пройдет под знаком трех главных тенденций: еще более сильной неопределенности в вопросе о поставках российских энергоносителей и непредсказуемости спроса на газ Евросоюза, а также его главного импортера – Китая.

Новый всплеск западных санкций против России привел к тому, что европейцы сейчас не без оснований боятся снижения или вообще прекращения поставок газа из России, от которого они, как ни странно это звучит, изо всех сил пытаются отказаться. В немалой степени благодаря Европе глобальные цены на газ в этом году уже поднимались до рекордных величин. Причем, эксперты не исключают возможность установления новых ценовых рекордов ближе к концу года, когда начнется отопительный сезон.

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Вдобавок к ставшей в последние годы совсем непредсказуемой погоде сейчас не ясно, сумеют ли европейцы вовремя построить СПГ-терминалы для замены трубного российского газа сжиженным газом из США и других альтернативных источников.

Еще одна большая неопределенность предстоящей зимы связана с Китаем. Все пытаются ответить на вопрос: отменит ли Пекин локдауны, которые резко сократили закупки газа в первые пять месяцев этого года.

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«У нас сейчас полная неопределенность относительно ближайшего будущего, - пожаловался на Всемирной конференции газа в южнокорейском Тэгу исполнительный вице-президент Shell Стив Хилл. - Если перевести российский газ, поступивший в Европу в 2021 году по газопроводам, в сжиженный, то получится 200 млн тонн. Для справки: это половина всего СПГ, производимого на планете».

По мере замены газовых поставок с запада на восток на поставки с востока на запад на поставки все больше негативно влияют проблемы с инфраструктурой. Конечно, специалисты предвидели такую возможность, но, по словам Хилла, проблемы оказались сильнее, чем предполагалось.

Вице-президент по маркетингу и торговле природным газом Equinor Педер Бьорланд указывает на то, что смена газовых потоков привела к появлению «странного рынка», на котором отдельные европейские страны, например, Великобритания получают даже больше газа, чем им нужно. Увы, инфраструктуры для того, чтобы перебросить лишний газ с Британских островов, скажем, в Германию, его крупнейшему потребителю на континенте, отсутствует. В результате возник большой ценовой разрыв между British National Balancing Point и Dutch, ценами на туманном Альбионе и материке соответственно. Конечно, европейцы понимают проблему и сейчас энергично пытаются ее решить, но строительство СПГ-инфраструктуры и, в первую очередь, терминалов требует продолжительного времени. Немцы, однако, рассчитывают, что в конце года начнет работать их первый плавучий СПГ-терминал. Кроме этого, конечно, ускоренными темпами строятся и терминалы на берегу.

«Сейчас идет гонка со временем,- говорит старший аналитик по газу S&P Global Commodity Insights Майкл Стоппард.- Мы надеемся, что регазификационная инфраструктура начнет работать в конце предстоящей зимы, но никто не рассчитывает, что она будет готова к ее началу. Здесь очень хрупкий баланс».

Синоптики дают неопределенные прогнозы на предстоящую зиму. Холодная зима в северном полушарии спровоцирует острую конкуренцию за сжиженный газ между Европой и Азией и еще выше поднимет цены на него.

Reuters приводит слова одного китайского импортера газа, который считает, что в этом году покупатели лучше подготовятся к зиме, чем в прошлом году, когда в ряде европейских стран, включая Германию и Италию, хранилища оказались наполнены газом на рекордно низком уровне.

Сейчас покупатели энергично заполняют газом хранилища. Не удивительно, что сейчас спотовые цены на газ в Азии почти в три раза выше, чем были в мае 2021 года. Между тем, обычно во втором квартале спрос на газ низкий.