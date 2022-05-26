С конца февраля Россия приняла 1,5 млн эвакуированных жителей Донбасса

Россия приняла примерно 1,5 млн жителей Донецкой и Луганской народной республик, сейчас всем эвакуированным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Об этом рассказал замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, передает ТАСС.

«Только с конца февраля текущего года Россия приняла 1,5 млн беженцев, а всего с 2014 г. в России нашли убежище более 3,5 млн. человек из Украины, которые получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, в том числе лекарственные препараты для длительного приема. Дети беженцев обучаются в школах, а студентам предоставлена возможность продолжить профессиональное обучение», — сказал Глаголев, выступая на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Чиновник уточнил, что раненые украинские военнослужащие получают лечение наравне со всеми, у них есть возможность общаться с родными и близкими. «Понимая масштаб и длительность гуманитарного кризиса, Россия прилагает серьезные усилия для восстановления прав жителей Донбасса на охрану здоровья», — заявил Глаголев.

Согласно информации Минздрава, с 2014 года в ЛНР и ДНР было отправлено более 400 гуманитарных конвоев, доставивших более 20 тыс. т гуманитарного груза, включая 5 тыс. т лекарств и медоборудования на сумму более $300 млн.

Сергей Глаголев отметил, что РФ помогла Донбассу восстановить медучреждения, которые сейчас работают в штатном режиме; российские врачи работают в зоне гуманитарного кризиса, проводя профилактику туберкулеза и ВИЧ-инфекции. «Россия исконно отстаивала права человека, в том числе связанные с охраной здоровья, исключала политизацию вопросов сферы компетенции ВОЗ. Для врача пол, национальность, вероисповедание и родной язык пациента значения не имеют», — подчеркнул замминистра здравоохранения.

Ранее «Эксперт» писал о том, что число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках, по словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, составляет примерно восемь тысяч. Мирошник заявил, что каждый день добавляются «буквально сотни» пленных, также растет число погибших — это происходит из-за того, что командование ВСУ вместо подразделений регулярной армии или националистических формирований перебрасывает в районы боевых действий части территориальной обороны, недавно набранные из гражданского населения.