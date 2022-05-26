Швейцаский франк: рынки что-то знали

Швейцарский франк укрепился до 0,97 за доллар, поднявшись до уровней мая 2019 года. Причиной тому стали негативные настроения на мировых рынках и переход инвесторов в безопасные активы: они усилили спрос на защитные валюты, к которым относится и франк. На своей последней пресс-конференции председатель Швейцарского национального банка (SNB) подчеркнула, что отрицательные процентные ставки и валютные интервенции важны для выполнения центральным банком своих целей.

Кроме того, после начала российской спецоперации на Украине франк укрепился до семилетнего максимума по отношению к евро. SNB ранее оптимистично заявил, что инфляция хотя и должна временно подняться выше своей цели, но вскоре вернется к низким уровням. И инфляция в Швейцарии в апреле достигла 13-летнего максимума в 2,5%, что в целом соответствует ожиданиям регулятора.

В четверг, 26 мая, швейцарская национальная валюта на утренних торгах демонстрирует нейтральную динамику, теряя по отношению к американскому доллару 0,13% и медленно подбираясь к максимуму торгов среды, 25 мая, к отметке 0,9640, отмечает аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

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Инвесторы, по его словам, лениво отыгрывают публикацию «минуток FOMC» с последнего заседания ФРС, которое прошло 3-4 мая. В опубликованных поздно вечером вчера, 25 мая, протоколах нет чего-то принципиально нового, американский финансовый регулятор подтвердил желание быстрой победы над высокой инфляцией с помощью повышения учетной ставки (как минимум по 0,5 п.п. в июне и июле) и сокращения своего баланса, которое должно стартовать с июня.

Рынки все это не только знали, но и уже успели заложить в котировки, поэтому заметного влияния на итоги вчерашних торгов протоколы ФРС не оказали, подчеркивает Федоров. Более интересным, по его мнению, представляется коррекционно-технический характер вчерашней динамики «гринбека». Дело в том, что доллар слабеет уже две недели подряд и время от времени делает краткосрочные — обычно длящиеся не больше одного дня — контратаки, после которых давление на доллар усиливается.

Так было в прошлую среду 18 мая, затем в пятницу 20 мая. И вот вчера, 25 мая, «гринбек» снова предпринял контратаку. Учитывая, что инициатива в монетарной партии крупных ЦБ переходит на сторону европейских регуляторов — прежде всего ЕЦБ и Швейцарского национального банка (ШНБ), — можно ожидать превращения двухнедельного ослабления доллара США в трехнедельное.

Сомневаться в решительности европейских финансовых регуляторов бороться с «инфляционной гидрой» не стоит, уверен Федоров. Тому есть два веских основания: во-первых, европейские центробанкиры, как правило, очень долго согласуют важные изменения в курсе монетарной политики. Но если решения приняты, и об этом сообщают общественности (что уже было сделано Кристин Лагард из ЕЦБ и Томасом Джорданом из ШНБ), то дальнейшие действия происходит быстро и неотвратимо.

Второй важный момент менее очевиден, и заключается в том, что устойчиво высокий уровень инфляции разворачивает парадигму валютной конкуренции (кроме США) на 180 градусов, продолжает аналитик. Если при низкой инфляции более выгодной является стратегия слабой валюты, то при высокой слабая валюта дополнительно разгоняет рост цен. А вот сильная валюта не только смягчает инфляцию для потребителей, но и дает возможность бизнесу нарастить эффективность за счет покупки иностранного оборудования по более выгодным ценам.

Так что для европейских стран игра в дорогую валюту становится очень выгодной. И поэтому 2022 год, полагает Федоров, способен стать чрезвычайно благоприятным и для евро, и для швейцарского франка, которые могут не только отыграть все потери первых пяти месяцев этого года к доллару, но и продавить «гринбека» по итогам 2022 года на 10-12%.

Естественно, что этот процесс не будет носить линейного характера. В ближайшие несколько недель, считает Федоров, можно ожидать еще одной волны укрепления евро и швейцарского франка к доллару на 1,5-2,5% (0,94-0,95 по паре USDCHF), после чего финансовые рынки могут уйти на летнюю паузу, в которой будет место широкой консолидации перед осенним продолжением роста европейских валют.

Поэтому сегодня, 26 мая, стоит внимательно следить за динамикой валютного рынка. По оценке эксперта, в любой момент активный рост швейцарского франка и евро к американской валюте может продолжиться, причем уже с текущих отметок 0,9610 для пары USDCHF и 1,0680 для EURUSD. Возможно, триггером к этому движению станет главное событие четверга — публикация второй оценки ВВП США за первый квартал 2022 года.

В бою за свои окопы

Швейцарский франк за последние три месяца ощутимо подешевел к доллару, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, это укладывается в рамки общемировой тенденции, когда большинство валют снизились относительно американской, в результате чего индекс доллара обновил 20-летний максимум.

Тренд вызван ожиданиями, что ФРС будет быстрее, чем другие центробанки, ужесточать монетарную политику в борьбе с высокой инфляцией. Однако на этом фоне швейцарский франк выделяется большей стабильностью — как одна из ключевых защитных валют, в которую инвесторы уходят наряду с долларом в периоды рыночной нестабильности, экономической или геополитической неопределенности.



Действительно, подтверждает аналитик, если евро в начале месяца обновил к доллару пятилетний минимум, приблизившись к 20-летнему, то швейцарский франк опускался к доллару лишь до трехлетнего минимума, впервые с сентября 2019 достигнув с ним паритета в 1 доллар за 1 франк.



За последние две недели швейцарский франк существенно укрепился в рамках коррекции вместе с большинством других валют, которые отыграли часть потерь по отношению к доллару, продолжает Бабин. Это связано с улучшением ситуации на мировых рынках, а также слабыми данными по экономике США, что может сделать ФРС более осторожной в плане ужесточения монетарной политики.

С другой стороны, Национальный банк Швейцарии проводит более жесткую денежно-кредитную политику, чем другие регуляторы, а недавно одна из членов его правления заявила, что сильный франк способствовал бы сдерживанию роста инфляции, которая и без того намного ниже показателя ЕС. При этом ранее швейцарский центробанк не позволял национальной валюте слишком сильно укрепляться, противодействуя традиционному спросу на нее со стороны глобальных инвесторов, ищущих защиту своим капиталам в неспокойное время.



Таким образом, заключает Дмитрий Бабин, скорее всего, на краткосрочном горизонте швейцарский франк продолжит возвращать утраченные позиции, возможно возращение пары USD/CHF к 0,9—0,92. В долгосрочной перспектива вероятно пребывание пары в коридоре 0,85—0,95 c тяготением к ее нижней границе (то есть более высокой стоимости франка к доллару).