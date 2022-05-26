Собянин: в бывших ресторанах McDonald's под новым брендом будет привычное меню

Столичные власти намерены поддержать возобновление работы сети McDonald's под новым брендом, при этом меню ресторанов останется таким же, а сотрудники сохранят свои места.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться. При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания», — заявил Собянин на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» в Гостином дворе.

Мэр отметил, что уход McDonald's из России «все обсуждали как громадную потерю и катастрофу», однако выяснилось, что более 95% всех продуктов и технологий, которые использовала сеть — российские. «Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать», — подчеркнул столичный градоначальник. Он рассказал, что с компанией была проведена долгая работа. «Приняли правильное решение, продали франшизу, и рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом», — сказал Сергей Собянин.

На минувшей неделе McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка. Сеть работала в РФ 30 лет. Позднее стало известно, что рестораны сети возобновят работу в России под новым брендом в середине июня, 19 мая стало известно, что McDonald's продает российский бизнес одному из своих франчайзи Александру Говору. Предприниматель владеет компанией «ГиД», которая управляет 25 ресторанами сети в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.