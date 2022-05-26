Социальная повестка в фокусе: ESG в поисках баланса

Вернуться в русло экономического развития вопреки нынешним трудностям — главная задача, которая стоит перед страной, нацеленной на сохранение своих устойчивых показателей и достижение новых целей. Но сделать это исключительно за счет властей невозможно, поэтому на первый план выходят инициативы крупного бизнеса, годами разрабатывавшего собственные ESG-стратегии. Положительная сторона в том, что у многих российских компаний такой опыт уже есть, и они готовы им поделиться.

В последние годы темы подавляющего большинства экономических форумов так или иначе опирались на ключевые проблемы устойчивого развития и неразрывно связанную с ним ESG-повестку. Но после того как в мире резко начали рваться экономические цепочки, едва начавшие восстанавливаться после пандемии, а цены на энергоносители взлетели до рекордных уровней, ESG-повестка вместе с ее экологической составляющей будто полностью исчезли из информационного пространства.

Но на деле глобальные ESG-цели никуда не делись и перед страной по-прежнему стоит задача достичь углеродной нейтральности к 2060-му году. В этом ключе продолжают работать федеральный проект «Чистый воздух» и программа по стимулированию компаний к переходу на наилучшие доступные технологии (НДТ).

Все российские компании прекрасно понимают, что повестка устойчивого развития никуда не уходит, и ESG-стратегии по-прежнему нужны не только для международных инвесторов, перед которыми российский бизнес вынужден раскрывать соответствующую информацию в отчетах: и общество, и государство требуют пристального внимания компаний именно к долгосрочным, а не краткосрочным показателям. И это понимание явно прослеживалось во всем, что обсуждали представители крупнейших компаний и профильных государственных ведомств в рамках IV Национального форума по устойчивому развитию, который провели «Ведомости» 25 мая.

«Очевидно, что российские банки финансируют зеленые проекты и будут это делать, несмотря на сложную геополитическую обстановку: российским компаниям отказываться от развития ESG нет никакого резона. Сложно сказать, каким портфелем зеленых проектов обладают сегодня российские банки — они не публикуют свою отчетность в полной мере по этой теме», — сказала в рамках дискуссии руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик.

Друг познается в беде

Что касается корпоративных ESG-стратегий, их нынешняя социальная роль, по всей видимости, выходит на первый план: если раньше крупный бизнес в основном доносил до широкой аудитории информацию о своих экологических проектах, то сейчас в фокусе будут социальные инициативы. Причем оценивать их будет гораздо проще, ведь соответствующий эффект люди мгновенно ощутят на себе.

Тут важно понимать, что в нынешней непростой экономической ситуации проблемы на себе ощутят именно российские регионы: рост явной и скрытой безработицы, а также снижающиеся поступления местных налоговых доходов будут наиболее заметно сказываться на жизнях простых людей именно там, считают отечественные экономисты. Поэтому именно в этих уголках страны вся надежда — на инициативы бизнеса, и хороший тому пример – компании Олега Дерипаски.

«Самое большое достижение - это умение договариваться и достигать единых целей. En+ Group прошла довольно трудный путь при работе с регионами. Мы пытались найти правильную модель социальной вовлеченности и действительно необходимой помощи населению в тех регионах, где мы работаем», — рассказала в ходе Национального форума заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

Она также отметила, что компания определяет социальные потребности через анализ общественного мнения — только так можно получить качественную обратную связь по уже реализованным проектам и понять, в каком направлении двигаться дальше. Сейчас, по ее словам, ключевая потребность жителей регионов — в создании комфортного жилья, но не в ракурсе отдельного домохозяйства, а в контексте новой общественной системы для жизни. Это понятие включает современную инфраструктуру, комплексный набор социальных и спортивных услуг, а также некую общность, которая давала бы жителям возможность для самореализации.

«Мы для себя создали модель миниполисов. В семи городах, где мы работаем, мы начали проектировать и создавать современные жилые комплексы, на территории которых расположены детские дошкольные учреждения, школы, социально-культурные объекты и многое другое, — делится Вера Курочкина. — Сейчас мы находимся в стадии наполнения миниполисов. И надеемся, что в самое ближайшее время первые комплексы будут построены и дадут нам понимание, куда двигаться дальше».

Экологию не забыли

Даже несмотря на потребность в социальных инициативах бизнеса, важно развивать их, не забывая про экологическую повестку — этот нюанс также обсуждался на форуме.

Директор по устойчивому развитию компании РУСАЛ Ирина Бахтина

«ESG — это баланс, это триединство факторов. Без учета этических аспектов ведения бизнеса, без правильной антикоррупционной и антимонопольной практики ведения бизнеса, без экологических аспектов, которые во многом обязательны, работать не очень правильно… Повестка должна быть достаточно сбалансированной», — уверена директор по устойчивому развитию компании РУСАЛ Ирина Бахтина.

Но в то же время приоритет социальной повестки понятен с точки зрения создания инфраструктуры в регионах. И для ее решения многие компании вынуждены перераспределять финансовые ресурсы на решение вновь возникших целей и задач.

«Нам пришлось перераспределить ресурс, объявить дополнительный грантовый конкурс в поддержку НКО, оказавшихся в сложной жизненной ситуации». Это — особо уязвимая категория, особенно те, кто работал с транснациональными компаниями. Эти НКО в марте-апреле остались полностью без финансирования. «Мы посчитали своим долгом дать шанс этим НКО и поддержать их в моменте, перераспределив ресурсы», — подытожила топ-менеджер.