Судьбу рынка акций определит «Газпром»

Вчера российский рынок акций вырос по Индексу Мосбиржи на 2%, чему в значительной степени способствовало ослабление рубля, поддержавшее бумаги экспортеров. Чем дешевле рубль, тем больше рублей получают российские компании за одну и ту же тонну проданной нефти или металла.

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Сегодня все внимание будет приковано к акциям «Газпрома», имеющим 20-процентный вес в составе Индекса Мосбиржи. В течение дня должен состояться совет директоров компании, на котором будет принята рекомендация собранию акционеров по вопросу дивидендов за прошлый год.

Практически все аналитики ждут, что представители государства в совете директоров не отступят от намерения распределить 50% прошлогодней прибыли. Это подразумевает выплату примерно 52 рублей на одну акцию, или 19% дивидендной доходности (отношение размера дивиденда к текущей цене акции). Причем эти 19% — не годовые проценты, какие рассчитывают банки по депозитам. Такую доходность можно будет получить примерно через 3-4 месяца.

С учетом того, что большинство «недружественных стран» перешли на оплату газа рублями, можно ожидать рекордной прибыли «Газпрома» и в этом году. Поэтому, если менеджмент компании оправдает ожидания инвесторов, рост акций газовой монополии может быть в ближайшие дни очень сильным.

Не исключено, что компания объявит итоги заседания совета директоров завтра.

Стоит также отметить, что сейчас бал на рынке акций правят частные инвесторы — на их долю приходится 73% оборота торгов. Очень многие из них при принятии решений руководствуются самыми простыми принципами технического анализа. Но простота — не синоним неэффективности. В конце концов, рынок идет в ту сторону, в которую его толкает большинство участников торгов.

С 18 апреля Индекс Мосбиржи торгуется в диапазоне 2200-2450 пунктов, или, как говорят трейдеры, находится в боковом канале. Пробой и закрепление выше одной из отметок может спровоцировать начало нового тренда. В случае, если в ближайшие дни мы увидим сильный рост акций «Газпрома» на дивидендном факторе, рублевый индикатор рынка вполне может выйти вверх из горизонтального канала и попытаться сформировать восходящую динамику.

Сегодня должны стать известны решения и прошедшего вчера совета директоров «Роснефти», где также обсуждался вопрос по дивидендным выплатам. К этому стоит добавить, что «Роснефть» более чем в два раза недооценена по фундаментальным критериям, и ралли этой бумаги можно ожидать в любой момент — особенно если появится информация, что принадлежащую англо-голландской ВР 20-процентную долю в «Роснефти» выкупит кто-то из инвесторов дружественных стран.

В пользу роста рынка акций играет и снижение ключевой ставки Банка России, вслед за которой упадут доходности банковских депозитов и высоконадежных облигаций. Часть средств из безрисковых инструментов может перетечь на рынок акций.

Однако стоит помнить, что наступает сезон отпусков, и многие частные инверторы, определяющие сейчас погоду на рынке, отправятся отдыхать, сократив, а то и закрыв, позиции по акциям. Никто не отменял и политические риски. Поэтому к покупкам акций стоит подходить очень взвешенно.