ЦБ выпустит монеты с Иваном Царевичем

Банк России 27 мая выпустит в обращение памятные монеты «Иван Царевич и Серый Волк» серии «Российская (советская) мультипликация». Серебряная монета будет иметь номинал 3 рубля, монеты из недрагоценных металлов, в том числе с цветным покрытием, — 25 рублей. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«На монетах изображены персонажи мультфильма: Иван, царская дочь Василиса и Серый Волк. Премьера мультфильма, созданного режиссером Владимиром Торопчиным на студии анимационного кино "Мельница", состоялась в конце 2011 года. История, рассказанная с добрым юмором, о харизматичных героях и их сказочных приключениях в Тридевятом царстве сразу завоевала популярность и у детей, и у взрослых», — пояснили в Центробанке.

В серебряной монете диаметром 39 мм масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г, проба сплава — 925. На ней изображены персонажи мультфильма: Иван Царевич, Василиса и Серый Волк на фоне рельефного изображения панорамы Тридевятого царства. Вверху — выполненная в цвете надпись: «Иван Царевич и Серый Волк». На лицевой стороне монеты (каталожный номер 5111-0451) расположены рельефное изображение герба РФ, надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты, год выпуска, обозначение металла по Периодической системе Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

Монеты из недрагоценных металлов имеют форму круга диаметром 27 мм. Изображения на них идентичны тем, что представлены на серебряной монете. Тираж простых памятных монет составляет 850 тыс. штук, монет с цветным покрытием — 150 тыс. штук.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Маша и Медведь» в серии «Российская (советская) мультипликация». Серебряная монета, вышедшая тиражом 7 тыс. экземпляров, имеет номинал 3 рубля, монеты из недрагоценных металлов, в том числе с цветным покрытием, — 25 рублей. Показ этого анимационного сериала начался в 2009 году, и за несколько лет он стал популярен не только в нашей стране, но и в Европе, США, Китае, Канаде, странах Латинской Америки, пояснили в ЦБ.