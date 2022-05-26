Центробанк поднял курсы валют сразу на 6 рублей

Банк России установил на 27 мая официальный курс доллара на уровне 62,0495 рубля, курс евро — на уровне 64,4392 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 26 мая, курс доллара повышен на 5,75 рубля (с 56,2996), евро — на 6,52 рубля (с 57,9210).

Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже 26 мая превысил 65 рублей впервые с 13 мая, курс евро — 69 рублей впервые с 12 мая.

Регулятор также повысил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 3 685,05 руб./грамм (с 3 379,59 рублей); на серебро ― до 43,55 руб./грамм (с 39,69); на платину ― до 1 885,21 руб./грамм (с 1 728,62), на палладий ― до 3 975,91 руб./грамм (с 3 614,72).

Ранее «Эксперт» писал, что 26 мая на внеочередном заседании Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 14% до 11% годовых. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса, отметили в ЦБ. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России.

