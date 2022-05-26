Центробанк снизил ключевую ставку до 11%

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение с 27 мая снизить ключевую ставку с 14% до 11%. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза ЦБ. Ослаблению инфляционного давления способствуют также динамика обменного курса рубля и заметное снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, сообщается на сайте Центробанка.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — говорится в заявлении ЦБ.

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция снизится до 5–7% уже в 2023 году и вернется к 4% в 2024-ом.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня.

Согласно статистике, регулятор резко повысил ключевую ставку до 20% 1 марта, однако уже 11 апреля снизил ее до 17%, а 4 мая — до 14%.

Ранее «Эксперт» писал, что медианная оценка инфляционных ожиданий населения на год вперед в мае составила 11,5% (-1% к апрелю). Снижение этого показателя происходит второй месяц подряд и соответствует значениям мая прошлого года. Ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед тоже продолжили снижаться во всех сферах деятельности и составили 9,1%, практически вернувшись к уровню начала года.