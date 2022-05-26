Украинских беженцев перестали пускать в чешские магазины

В Европе нарастает недовольство поведением украинских беженцев. Так, в Праге на дверях сразу нескольких магазинов появились таблички с надписью «Украинцам вход запрещён».

Об этом передаёт сайт телеканала РЕН ТВ со ссылкой на социальные сети. В частности, отмечается, что расистские таблички владельцы торговых точек стали вывешивать из-за поведения беженцев.

Многие, например, жалуются, что в магазинах столицы Чехи резко увеличилось число краж. В этой связи хозяева маркетов предпочитают не пускать туда приезжих из «незалежной». При этом речь всё-таки пока не идёт о массовом явлении – в настоящее время известно только о двух таких магазинах.

Как ранее писал «Эксперт», жители Великобритании, которые приютили беженцев с Украины в рамках программы Homes for Ukraine, больше не хотят жить с ними под одной крышей. После ссор некоторые из них выставляют беженцев на улицу. При этом зафиксированы случаи, когда приезжим оставляли всего один день на сборы. Называются разные причины подобного отношения.

Так, хозяйка одной из квартир, где жила семья беженцев из «незалежной», оказалась строгой вегетарианкой. Поэтому женщина заранее не предупредила, что в её доме не должно быть мяса и попросила гостей как можно скорее покинуть жилье. Другую беженку из Украины с маленьким ребёнком выставили на улицу после того, как мальчик напугал сына хозяев дома.