В Донбассе могут создать особую экономическую зону

Российский Кабмин рассмотрит возможность создания на территории Донбасса особой экономической зоны.

Об этом заявил первый заместитель верхней палаты парламента РФ секретарь Андрей Турчак. По его словам, целый ряд неосвоенных отраслей открывают для отечественных предприятий в Донбассе широкие возможности для развития, передаёт сайт телеканал «360».

«Предлагаем возможность создания особой экономической зоны на территории Донбасса. Также обеспечить возврат определённой доли затрат при строительстве производственных объектов», – отметил он.

Сенатор при этом подчеркнул, что для российских предпринимателей появились уникальные возможности для освоения новых рынков, открылись целые сектора: банковская сфера, связь, IT и другие направления.

«В этой связи необходимо дать налоговые льготы предприятиям, которые будут открывать свои филиалы на территории ДНР и ЛНР, а также других освобождённых территориях. При условии, что они создают рабочие места, платят зарплату не меньше средней заработной платы по отрасли, сложившейся в республиках», – резюмировал Турчак.

Как ранее сообщал «Эксперт», вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин совершил поездку на территорию Херсонской и Запорожской областей. До этого он также посетил Мариуполь, Волноваху и ряд других городов Донбасса. Это первый визит освобождённых территорий высокопоставленным чиновником российского правительства. По итогам поездок Хуснуллин заявил о начале реализации программы восстановления этих территорий.

«Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины. Оценки необходимых средств мы сейчас ведем, я их не готов пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать все территории, финансировать это, приняты. Российские специалисты уже работают в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях для оценки размера необходимых работ», – подчеркнул вице-премьер.