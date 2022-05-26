В Кремле оценили идею создать в Донбассе особую экономическую зону

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал идею, высказанную зампредом Совета Федерации России Андреем Турчаком о создании на территории Донбасса особой экономической зоны.

По словам представителя Кремля, ЛНР и ДНР – независимые государства, но вопросы их развития актуальны, передаёт РИА Новости.

«Дело в том, что это независимые государства. Безусловно, вопросы развития этих государств, независимость которых мы признаём, как Российская Федерация, весьма и весьма актуальны», – резюмировал пресс-секретарь президента.

Как ранее писал «Эксперт», российский Кабмин может рассмотреть возможность создания на территории Донбасса особой экономической зоны. Об этом заявил первый заместитель верхней палаты парламента РФ секретарь Андрей Турчак.

По его словам, целый ряд неосвоенных отраслей открывают для отечественных предприятий в Донбассе широкие возможности для развития.

«Для российских предпринимателей появились уникальные возможности для освоения новых рынков, открылись целые сектора: банковская сфера, связь, IT и другие направления. В этой связи необходимо дать налоговые льготы предприятиям, которые будут открывать свои филиалы на территории ДНР и ЛНР, а также других освобождённых территориях. При условии, что они создают рабочие места, платят зарплату не меньше средней заработной платы по отрасли, сложившейся в республиках», – подчеркнул политик.

