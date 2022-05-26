Вице-мэр Ефимов: налоговые поступления от фармацевтов Москвы выросли более чем на 38%

Более 4,5 млрд рублей перечислили в бюджет Москвы по итогам первого квартала 2022 года московские производители лекарств и медицинских изделий. Это на 38,4% больше, чем в январе-марте прошлого года, рассказал 26 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что в условиях санкций со стороны Евросоюза и США по отношению к России столичные фармацевтические предприятия наращивают производство и выпуск продукции. Результатом этого становится рост налоговых отчислений. «В первом квартале 2022 года изготовители лекарств и медицинских изделий направили в городской бюджет 4,5 млрд рублей — это на 38,4% больше показателя за аналогичный период 2021 года. Фармацевтическая сфера входит в число крупнейших налогоплательщиков среди промышленных отраслей столицы и формирует около 10% налоговых поступлений от обрабатывающих производств Москвы», — рассказал Владимир Ефимов.

По оценкам властей столицы, из этих средств больше всего было перечислено благодаря налогу на прибыль и налогу на доход физических лиц (НДФЛ). «Более 68% поступлений от фармсектора за январь — март 2022 года обеспечил налог на прибыль: 3,1 млрд рублей. Это на 38,5% больше, чем было в первом квартале 2021 года. На НДФЛ пришелся 31% налоговых поступлений — около 1,4 млрд рублей. Это на 43,7% превысило показатель аналогичного периода прошлого года», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. По его словам, в целом налог на имущество организаций, налоги по специальным налоговым режимам, а также транспортный и местные налоги и сборы составили чуть более 1% от общего объема поступлений, или 57 млн рублей.

По объему выпуска лекарственных средств Москва — в числе крупнейших производителей лекарственных средств в стране. По официальной статистике, по итогам первого квартал этого года на столицу приходится 22% общероссийского объема этой продукции, поставленной заказчикам.

Всего на территории города работают более 140 производителей фармацевтической продукции и медицинских нструментов. Они выпускают лекарства для лечения онкозаболеваний, вакцины, жизненно важные лекарственные и другие препараты, а также рентгеновское оборудование, изделия для мониторинга и для ИВЛ, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По итогам января-марта 2022 года объем лекарственных препаратов, выпущенных ими, вырос на 24,8%, а медицинских инструментов и оборудования — на 98,3% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Отметим, что правительство Москвы также — крупнейший в России покупатель лекарственных средств и медицинских изделий для городских больниц и льготников. С учетом средств ОМС ежегодный объем заказа превышает 75 млрд рублей.

Власти оказывают господдержку фармацевтическому сектору. В числе возможностей для промышленников этой отрасли — офсетные контракты. В рамках этого механизма инвестор открывает новое производство или расширяет действующее. В свою очередь, город гарантирует ему госзакупку продукции на протяжении нескольких лет. В числе антикризисных инструментов правительства Москвы также программы льготного кредитования (на пополнение оборотных средств и на строительство объектов нежилого назначения), а также льготная ставка земельной аренды для инвесторов, которые планируют строить в городе производства: она составляет 1 рубль в год.