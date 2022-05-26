Владимир Ефимов: к программе льготного кредитования московских предприятий присоединился 21 банк

Уже 21 российский банк принимает участие в программе льготного кредитования промышленных предприятий. По ее условиям, полученные средства производственники могут направить на пополнение оборотных средств или на инвестиционные проекты, рассказал 26 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, по решению мэра Москвы Сергея Собянина ставки по кредитам для предприятий и организаций нефинансового сектора снизили с 11% до 9%, для девелоперов — с 12% до 9%. Новые условия действуют и по новым займам, и по тем, что одобрили ранее. Оператор этой программы — Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. В минувшем марте его дополнительно докапитализировали на 10 млрд рублей для промышленников и еще на 10 млрд — для строителей, которые возводят или реконструируют нежилую недвижимость в столице.

«Исходя из экономической ситуации и запросов бизнеса, мы постоянно совершенствуем меры поддержки, которые город предоставляет предпринимателям, и расширяем список партнеров. Так, благодаря соглашениям с банками столичные промышленники могут получить кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию инвестпрограмм по ставке ниже рыночной — не выше 9%. На данный момент к программе льготного кредитования предприятий присоединился уже 21 банк страны», — рассказал Владимир Ефимов.

По оценкам властей Москвы, на данный момент город одобрил заявок от промышленников и девелоперов на общую сумму 108 млрд рублей. Компания, желающая получить льготный кредит, сначала заключает договор с банком, а потом обращается с этими документами в фонд.

«Напомню, что сегодня такая поддержка доступна не только промышленникам. Получить льготный кредит на пополнение оборотных средств может практически любой бизнес, зарегистрированный в столице и работающий на территории Москвы не менее двух лет. В целом, по нашим подсчетам, минимум три тысячи компаний вправе претендовать на такую помощь», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.