Выручка Росатома увеличилась на треть в первые месяцы 2022 года

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что выручка и прибыль компании за первые месяцы текущего года увеличилась приблизительно на треть по отношению к аналогичному периоду 2021-го.

Об этом сообщает ТАСС.

«Результаты работы четырех месяцев: у нас консолидированная, открытая выручка — плюс 28% к прошлому году, к четырем месяцам. У нас зарубежная выручка — плюс 30%, и у нас выручка по новым продуктам — плюс 86% к четырем месяцам предыдущего года. Консолидированная прибыль по официальной отчетности по первому кварталу — плюс 35%», — заявил Лихачев, выступая перед финалистами конкурса управленцев «Лидеры России». Он уточнил, что при этом в настоящий момент запущены еще не все договоренности и новые цепочки поставок.

Корпорация надеется на то, что ей удастся сохранить набранные темпы.

Ранее «Эксперт» сообщал, что на атомном ледоколе «Урал» проекта 22220 произведен запуск одного из двух ядерных реакторов РИТМ-200, разработанных в ОКБМ Африкантов, которое входит в машиностроительный дивизион «Росатома». Отличительной характеристикой реактора является так называемая интегральная компоновка, которая делает его в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых сейчас реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. Конструкция реакторов позволяет надежно работать при бортовой качке с амплитудой колебаний в 45 градусов и килевой качке в 15 градусов. Срок службы агрегатов составляет 40 лет.

На днях стало известно, что «Росатом» в ближайшее время построит крупнейший в Забайкалье завод по производству извести. Новый объект появится вблизи станции Бырка Оловяннинского района, на базе участка погрузки известняка. Срок промышленной эксплуатации объекта — 2024-2050 годы, планируемый объем производства извести — 51 тыс. тонн в год. По словам первого заместителя гендиректора ППГХО по развитию Олега Проскурякова, новый проект реализуется в рамках стратегии «Росатома» по диверсификации производства и развитию новых направлений бизнеса.