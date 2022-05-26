Заммэра Ефимов: около 600 рабочих мест появится в новом технопарке в бывшей промзоне «Октябрьское поле»

Инвестор построит восьмиэтажный технопарк примерно за 2 млрд рублей на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле». Объект появится там в рамках комплексного развития неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы». Об этом рассказал 26 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем инвестиций в строительство 8-этажного технопарка на участке бывшей промзоны «Октябрьское поле» составит около 2 млрд рублей. Площадь нового объекта займет примерно 12 тыс кв м. На данный момент Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение, в ближайшее время инвестор планирует получить разрешение на строительство», — рассказал Владимир Ефимов. По его оценке, по итогу этого проекта в городе появится около 600 рабочих мест. Таким образом, в целом в индустриальном квартале, который возведут в «Октябрьском поле», создадут более 1 тыс новых мест для жителей Москвы.

Другие объекты, которые должны также появиться в бывшей промзоне, уже реализуются. «По проекту комплексного развития территорий в «Октябрьском поле» инвестор уже возводит школу на 800 учеников и три очереди жилья с детскими садами на 200 мест и поликлиникой, рассчитанной на 150 посещений в смену», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Октябрьское поле» стала первой территорией, о комплексном развитии которой власти Москвы договорились с инвестором. В июле 2020 года они подписали договор с дочерней компанией «РГ-Девелопмент» о реорганизации участка площадью 5,9 га. По предварительным оценкам, объем инвестиций в этот проект составит около 14 млрд рублей, бюджетный эффект от его реализации оценивается в 1,8 млрд. Завершить строительство планируется завершить к 2025 году.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит городу получить порядка 550 тыс новых рабочих мест. По оценкам правительства столицы, общий объем инвестиций составит 7 трлн рублей, в результате в бюджет поступит около 3 трлн.

Кроме «Октябрьского поля», аналогичные договоры с инвесторами заключены о преобразовании бывшей промзоны «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево» и о редевелопменте заброшенной стройки на западе города в районе Тропарево-Никулино.