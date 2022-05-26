Застройщики смогут быстрее реализовывать проекты благодаря поддержке мэрии Москвы

Сроки сдачи промышленных и социальных объектов сократятся, а количество рабочих мест увеличится благодаря введению новых мер поддержки бизнеса правительством Москвы. Таким мнением поделились участники рынка.

В четверг стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил увеличение объема льгот для застройщиков, которые в короткие сроки создают новые рабочие места, в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Теперь инвесторы смогут создавать объекты быстрее, за что будут платить различные налоги в меньшем объеме. Например, если срок строительства сократится от 6 до 12 месяцев, то платежи станут на 5% ниже. Если же срок реализации проекта сократится более чем на год, платежи уменьшатся на 10%.

«Предоставляемые меры поддержки от города важны для нашей отрасли. Они позволят нам снизить платежи, оптимизировать финансовые потоки по проектам. Самое главное – достигнуть сокращения сроков, со своей стороны мы предпринимаем все усилия для этого», - сказал генеральный директор ООО «ТПУ "Некрасовка"» Андрей Кисель.

Инвесторы на данный момент при строительстве объектов должны уложиться в предельные сроки по созданию рабочих мест, которые отличаются в зависимости от площади объектов. Например, максимум за три года должны быть созданы места для сотрудников на объекты площадью до 50 тыс. кв.метров, за четыре года - площадью от 50 тыс. до 70 тыс. кв. метров, за пять лет - площадью от 70 тыс. до 100 тыс. кв. метров, за шесть лет - для объектов площадью от 100 тыс. кв. метров.

Принятые решения о мерах поддержки являются результатом большой работы аналитического блока правительства Москвы, отметил вице-президент Московской Торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян.

«Программа мотивации инвесторов на строительство объектов, способствующих не только развитию промышленных технологических зон, но и созданию необходимых рабочих мест в жилых районах, предлагаемые в ней сроки и льготы – ключ к решению триединой задачи. Город получает возможность сократить сроки строительства, быстрее создать новые рабочие места, диверсифицировать развитие территорий по экономическому назначению, создать новые логистические парки и кластеры, правильнее распределять товаропотоки и уменьшить нагрузку на транспортную сеть. Предпринимателям привязка к определенным территориям дает возможность развивать бизнес более эффективно и без лишних логистических затрат», - сказал Варданян.

Кроме того, жители Москвы, благодаря развитию инфраструктуры внутри районов, смогут быстрее получать доставку продуктов и в целом ощутят повышение комфортности проживания. Кроме того, рабочие места рядом с домам избавят от необходимости ежедневных длительных поездок, добавил вице-президент МТПП.

«Новая мера поддержки направлена в первую очередь на застройщиков, у которых реализация логистических комплексов находится в средней и продвинутой стадии. В таком случае предоставление льготы в обмен на сокращение сроков строительства позволит снизить финансовую нагрузку девелоперов, а также обеспечит город и жителей новыми рабочими местами и инфраструктурными объектами логистического сектора в кратчайшее время», - пояснил директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщал, что общий объем помощи московским застройщикам с марта этого года достиг почти 9,4 млрд рублей. По его словам, большинство обращений поступило от арендаторов принадлежащих городу участков, по которым изменили цель предоставления земли на строительство. Кроме того, в 2023 году ряду девелоперов не станут повышать ставки аренды участков в рамках прогрессирующей шкалы.