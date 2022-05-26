Зернорубль выходит на рынки

Страны Африки и Ближнего Востока запросили у России дополнительные поставки пшеницы и удобрений и готовы перейти на торговлю с нашей страной в национальной валюте.

Россия, будучи добросовестным партнером, намерена содействовать поставкам в эти регионы и сделает все от нее зависящее, чтобы удовлетворить поступающие запросы.

«У нас контакты идут. Многие страны нуждаются в продолжении поставок. И, как сказал сегодня наш министр иностранных дел Сергей Лавров, мы готовы. Но не от нас зависит, если имеют место односторонние санкции и нарушены все логистические цепочки. Они, конечно, нуждаются, и мы, как добросовестные партнеры, готовы и намерены содействовать», — приводит ТАСС слова спецпредставителя Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова.

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«Сейчас условия такие сложные, но будем делать все от нас зависящее для того, чтобы удовлетворить обращение наших африканских друзей. Мы все время в контакте с теми африканским странами, которые проявляют заинтересованность к продолжению нашего сотрудничества на этом направлении», — подчеркнул замминистра.

По его словам, многие государства в Африке и на Ближнем Востоке будут переходить на торговлю с РФ в национальной валюте, в настоящее время прорабатываются соответствующие вопросы с рядом стран в этих регионах.

«Я думаю, что это очень перспективное направление. И к этому многие партнеры в Африке и на Ближнем Востоке уже в ближайшее время будут переходить», — сказал Михаил Богданов, упомянув в данном контексте, что ведутся переговоры с Ираном и Сирией.

Экспорт пшеницы из РФ в 2021 году снизился на 27% г/г и составил 27,4 млн тонн, отметила, комментируя «Эксперту» заявление замглавы МИД, аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Основные объемы поставлялись в Турцию (6,7 млн тонн или 25% общего объема экспорта) и Египет (5,6 млн тонн или 21%). Остальные получатели (за исключением Казахстана и Азербайджана) закупали значительно меньше пшеницы — менее 1 млн тонн в год. При этом в последние месяцы по предварительным данным резко выросли поставки пшеницы в Иран.

Если проанализировать распределение поставок, то можно сделать вывод, что Россия однозначно кормит пшеницей весь мир, в том числе и Африку, и Ближний Восток, отметила эксперт. В 2021 году в страны Африки (за северной части континента) в совокупности было поставлено 5,4 млн тонн или 20% от всего объема экспорта пшеницы. В страны Северной Африки — 6,6 млн тонн (с учетом Египта) или 24% от всего объема экспорта пшеницы. В страны Ближнего Востока (с учетом Турции) — 8,7 млн тонн или 32% от всего объема экспорта пшеницы. Поставки в страны Европы составили 6% от объема экспорта или 1,6 млн тонн. В Азию — 6%, в Латинскую Америку – всего 1%.

При этом зерно, поставляемое в Турцию, растекается по всему Ближнему Востоку, Африке и даже странам Европы в качестве переработанной продукции. Например, муки и макаронных изделий. А в настоящее время на фоне ограничений на экспорт пшеницы уже начал расти экспорт российской муки, указала Оксана Лукичева. Таким образом, мир, действительно, зависит от недорогих российских зерновых.

С появлением устойчивого экспорта зерновых из России, а это был примерно сезон 2013-14 годов, когда он стабильно начал превышать 20 тысяч тонн, цены на зерно в мире снизились в 2 раза (с 2012 по 2016 – от 325 до 140 долларов за тонну). Это позволило существенно повысить продовольственную безопасность, улучшить качество жизни по всему миру.

Касательно удобрений, продолжила Оксана Лукичева, то их экспорт в целом из РФ в 2021 году вырос на 10% г/г до 37,5 млн тонн. Максимальное количество в поставках занимали азотные удобрения — 14,5 млн тонн. Экспорт калийных удобрений составил 12 млн тонн, комбинированных — 11 млн тонн. Самое большое количество удобрений было поставлено в Бразилию, на втором месте — США. Далее по объемам импорта идут Китай, Эстония, Финляндия и Индия.

Российские удобрения замечательны своей низкой стоимостью, так как не секрет, что цена удобрения зависит от стоимости природного газа, используемого при его производстве. Кстати, США сразу исключили импорт российских удобрений из-под санкций.

Если учесть, что Бразилия кормит своей сельхозпродукцией полмира, то замена недорогих российских удобрений на более дорогие или просто их недостаток скажется на продовольственной безопасности всей планеты, уверена Оксана Лукичева. Таким образом, финансовые и логистические санкции, наложенные на поставки российских удобрений и продовольствия, ухудшают ситуацию по всему миру. Именно на этом основаны заявления российского МИДа о необходимости отмены санкций в части удобрений и продовольствия с целью недопущения глобального кризиса.

Отдельного внимания заслуживает тема перехода поставок продовольствия и удобрений на российскую систему оплаты, минуя долларовую финансовую систему расчетов, указала Оксана Лукичева. Это продолжает тему дедолларизации мировой экономики и постепенно разрушает современную финансовую систему с переходом на российский вариант мультивалютной системы платежей.

Ответственность лежит на Западе

Санкции, введенные в рамках пятого пакета ограничений ЕС против России, привели к дефициту пшеницы на мировом рынке и резкому росту цен на продовольствие, констатировал в беседе с корреспондентом «Эксперта» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Стоимость пшеницы за неделю подскочила больше чем на 43% — это рекорд последнего десятилетия.

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Дополнительному росту стоимости зерна в начале мая способствовали сообщения из Индии, где крупнейший производитель заявил об ограничении экспорта ввиду угрозы засухи. 11 мая в ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Чикаго стоимость фьючерса на поставку пшеницы достигла почти 400 долларов за тонну.

В первую очередь под ударом оказались страны Северной Африки и Ближнего Востока, которые являются крупнейшими импортерами зерна, заявил эксперт. Основными потребителями зерновых из России являются такие страны как Ливан, Египет и Йемен. Рост цен на продовольствие сделал еду недоступной для миллионов людей. Мировой экспорт потерял уже четверть своих объемов.

Кроме того, Россия для защиты внутреннего рынка продовольствия ввела запрет на поставку зерна и сахара странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это лишило их возможности организовывать реэкспорт российских зерновых в нуждающиеся страны и получить, таким образом, дополнительную прибыль. Стоит отметить, что Россию при реализации такой схемы обвинили бы в обходе санкций ЕС и США, предположил эксперт.

Стоит отметить, что западные компании-грузоперевозчики саботируют доставку грузов из России. Большинство судовладельцев предпочитает обходить российские порты. Продолжаются сбои в отгрузках и перевозках по Черному морю. Западные банки задерживают платежи и оформление аккредитивов на поставку продовольствия. Расчеты в долларах, евро и фунтах стерлингов за поставляемые товары в традиционно используемых для этого экспортно-импортных банках под запретом. Ведущие банки России отключены от SWIFT, заблокированы корреспондентские отношения с крупнейшими зарубежными банками. посетовал Валерий Корнейчук.

Он отметил, что РФ при этом является одним из важнейших производителей минеральных удобрений, которые используются во всем мире. Цены на оставшиеся запасы удобрений на мировом рынке поднялись так высоко, что производители сельскохозяйственной продукции не всегда имеют возможность их приобрести. Минпромторг уже рекомендовал российским производителям химикатов приостановить экспорт.

Однако Россия понимает, всю важность обеспечения поставок зерновых на мировой рынок. В ожидании рекордного урожая пшеницы в этом году (прогноз — более 88 млн тонн), она готова поставить на экспорт 25 млн тонн пшеницы.

Наша страна, действительно, будет делать все от нее зависящее, чтобы удовлетворить запросы африканских партнеров и партнеров стран Ближнего Востока в сфере продовольствия. Например, для обхода трудностей и ограничений в расчетах наши контрагенты в Африке и на Ближнем Востоке будут переходить на торговлю с Россией в национальной валюте. Эти вопрос в настоящее время прорабатываются, подтвердил Валерий Корнейчук.

По его словам, уже достигнуты договоренности об этом с банками Ирана, Индии. Идут переговоры и со многими другими странами. Обсуждается применение для расчетов национальных систем передачи финансовых сообщений. Россия готова увеличить отгрузку пшеницы через порты Черного моря, но их акватория заминирована Украиной. Делается все возможное для увеличения отгрузки и перевозки зерна железнодорожным транспортом, сообщил аналитик.

Однако кардинальным решением вопроса было бы снятие с России санкций на поставку продовольствия и минеральных удобрений. И последнее слово здесь остается за Западом. Антироссийские санкции подрывают торговые отношения. Именно западные страны ответственны за организацию продовольственной блокады, рост цен и попытки вытеснить Россию из мирового рынка продовольствия, подытожил Валерий Корнейчук.