Dow, S&P 500 и Nasdaq: первая передышка за два месяца

В четверг основные американские фондовые индексы показали довольно внушительный рост. Dow Jones Industrial Average прибавил 1,61%, S&P 500 – 1,99%, а Nasdaq Composite – 2,68%. Одной из причин, как это нередко бывает на «медвежьих» рынках, стали новости из того же сектора, который недавно инициировал обвал. На этот раз уверенные прогнозы Macy’s и рекордный рост дискаунтеров Dollar Tree и Dollar General несколько успокоили публику, которую ранее так разочаровали результаты крупных ритейлеров.

Закрытие прошлой недели Dow теперь превышает на 4,4%, S&P 500 – на 4%, а Nasdaq – на 3,4%. Это дает им шансы закрыть сегодня в плюс и всю неделю, прервав наконец 8-недельную (для Dow) и 7-недельную (для остальных) серию падений.

Статья по теме: Nasdaq: отскок под протокол

На фоне длинного пути вниз, пройденного индексами, единственная зеленая «свечка» на недельном график не впечатляет. К тому же выше просматриваются сильные уровни сопротивления. Тем не менее есть чисто технические причины для роста. И их не так уж мало: от банального «снижались очень долго» и закрытия коротких позиций до неизбежной ребалансировки портфелей.

Самая нервная часть инвесторов уже ушла. Фонды акций США c 7 апреля показывали еженедельный отток, который в мае стимулировало не только падение котировок, но и тот факт, что S&P 500 держался ниже 4274 пунктов.

Статья по теме: Nasdaq и S&P 500: прерванное падение

Это, по оценке BofA, средняя точка входа на рынок $1,1 трлн, пришедших с начала 2021 года. Вчера индекс впервые с 18 мая превысил 4000 пунктов, закрывшись на отметке 4057,84. А в конце прошлой недели он падал и до 3810,32 пункта. На тех, кто до сих пор не сбежал, сегодня потери давят уже куда меньше – многие останутся и подождут дальнейшего развития событий.

Это, разумеется, лишь передышка. По расчетам Barclays, отток капитала в предыдущие периоды крупных распродаж акций, таких как мировой финансовый кризис 2008 года, составлял в среднем 2,6% активов под управлением взаимных фондов. В этом году ушло пока лишь 0,3%. Но если опасения относительно грядущей рецессии не уменьшатся, то, считают в Barclays, до конца года уйдет $350 млрд.

В июне картина ожидается, однако, иная. По прогнозу JPMorgan Chase & Co. суверенные фонды, пенсионные фонды и сбалансированные взаимные фонды в ближайшие недели изменят свои портфели в пользу акций на общую сумму около $250 млрд. Это станет крупнейшей подобной ребалансировкой с первого квартала 2020 года. Ее причина – то самое падение акций. Их доля в портфелях упала ниже целевой, так что фонды будут восстанавливать ее за счет средств от продажи облигаций.

Подобных портфельных подходов между тем придерживаются не только структуры, данные о которых привел JPMorgan на этой неделе, но и часть других (как институциональных, так и индивидуальных) инвесторов. Такие покупки способны повлиять и на других участников рынка, приводя как к закрытию коротких позиций, так и к открытию длинных в погоне за импульсом. А кого-то это может даже заставить изменить более долгосрочные взгляды на перспективы акций.

Насколько сильно это способно повлиять на динамику, напоминает пример марта, когда проходила (и тоже после сильного падения акций) предыдущая ежеквартальная ребалансировка портфелей. С 15 по 29 марта прошло одно из мощнейших «медвежьих ралли» в истории: за 11 дней Nasdaq Composite прибавил 16,2%, S&P 500 – 10,99%, а Dow Jones Industrial Average – 7,13%.

Вот только не стоит забывать и про рекордную «черную полосу» индексов. Такую серию недельных снижений, как этой весной, Nasdaq и S&P 500 в прошлый раз демонстрировали во времена взрыва «пузыря доткомов», а Dow – во времена Великой депрессии. И это, конечно, не случайное совпадение, а отражение сегодняшней непростой экономической ситуации. «Медвежье ралли» потому так и называют, что им никакой «бычий» рынок не начинается.

«Мы рассматриваем ралли на фондовом рынке на этой неделе как техническое по своей природе, а не как изменение общей тенденции, — говорил в четверг CNBC глава отдела портфельной стратегии Horizon Investments Закари Хилл. – Еще слишком рано переключать внимание с инфляции на экономический рост».

