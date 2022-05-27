Денежная база в России снизилась еще на 54 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, в России на 20 мая составил 14 трлн 306,8 млрд рублей. За неделю показатель снизился на 0,38%, или на 54,4 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

По данным на 13 мая объем денежной базы составлял 14 трлн 361,2 млрд рублей. Абсолютного рекорда этот показатель достиг 4 марта (17 трлн 231,6 млрд рублей), резко увеличившись с 25 февраля на 1 трлн 962,1 млрд рублей (12,85%). С тех пор объем денежной базы уменьшается, показатель уже приблизился к уровню 28 января (14,306 трлн рублей).

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что прирост средств на рублевых вкладах граждан в апреле составил 1,3 трлн рублей, что почти полностью компенсировало их отток в феврале — марте. Прирост обеспечили средства в рублях, при этом снижение по валютным счетам с учетом введенных ранее ограничений составило всего 0,2 млрд долл. США, или 16 млрд руб. в рублевом эквиваленте, сообщили в ЦБ.