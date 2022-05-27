У Европы проблемы с поисками альтернативных поставщиков газа

Брюссель в очередной раз убеждается, как трудно будет заменить газ из России, доля которого в газовом балансе Европы составляет внушительные 38%. Евросоюз сейчас лихорадочно ищет новых поставщиков «голубого топлива», которые позволят ему отказаться от российского газа. Однако поиски, как и прогнозировали большинство специалистов, проходят тяжело. В переговорах с потенциальными поставщиками много проблем от цены за катарский газ до стабильности в богатой газом, но неспокойной Ливии и сложной ситуации в Западной Сахаре, пишет The Wall Street Journal.

Катар с самого начала поисков ЕС представлялся наиболее очевидным и вероятным партнером Европы. Особенно с учетом реализуемой им сейчас широкомасштабной 30-миллиардной программы развития газовой отрасли, которая позволит этому крошечному эмирату на берегах Персидского залива через пять лет увеличить производство сжиженного газа (СПГ) на 40%.

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Побывавший в последние недели с визитами в Великобритании и Германии катарский правитель шейх Тамим бин Хамад аль-Тани подписал меморандумы о расширении сотрудничества с этими странами в области энергетики. Однако многообещающие на первых порах переговоры уперлись в контракты и другие вопросы. Как объясняют, тяжело вздыхая, в Брюсселе переговоры по продолжительности контрактов могут растянуться на многие месяцы и потребовать от сторон больших взаимных уступок.

В Катаре свои претензии. Катарцев, например, не устраивает то, что Германия, главный газовый хаб Европы, может и наверняка намеревается перепродавать полученный из Катара газ. В Старом Свете подобная практика широко распространена, но в Дохе не без оснований указывают, что такие перепродажи негативно влияют на конкурентоспособность их СПГ.

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ЕС уже даже начал было антимонопольное расследование ограничений Катара на дальнейшую перепродажу его газа, обвинив Доху в монополизме, но в марте, вскоре после начала спецоперации на Украине, оно было прекращено.

Катарцы настаивают на том, чтобы продолжительность действия контрактов на поставки их газа была не меньше 10 лет. Между тем, в Лондоне и Берлине хотят, чтобы сделки заключались на срок, не превышающий максимум 5 лет. Британцы и немцы объясняют это желание своими целями и задачами в переходе к «чистой» экономике: Британия планирует снизить углеродные выбросы а атмосферу к 2035 году на 78%, а ФРГ — к 2030 г. на 65%.

Не могут, по крайней мере, пока стороны договориться и о цене. Естественно, расстояние между Катаром и Европой немалое и транспортные расходы по катарскому СПГ значительно выше, чем по российскому трубному газу.

В Дохе в принципе готовы пойти на компромисс в продолжительности действия контрактов, но взамен требуют дипломатических уступок и хотят повысить цены. Со своей стороны, Катар к тому же обещает, к примеру, Лондону вложить в британскую экономику 10 млрд фунтов стерлингов (12,6 млрд долларов), включая инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии. Кстати, катарцы рекламируют свой СПГ как более экологичный вид топлива, чем энергию солнца и ветра и уж тем более уголь.

Конечно, визиты шейха Тамима в Лондон и Берлин показывают, что для Европы далеко не все еще потеряно: несмотря на многочисленные шероховатости и проблемы имеется политическая воля на поиски и достижение компромисса.

На юге Европы надежды в деле замещения российского газа больше возлагают на газ из Алжира и Ливии. У южного направления есть как свои плюсы, так и минусы. К плюсам, например, относится логистика — газ с севера Африки можно подавать по уже существующим газопроводам. Главным, пожалуй, минусом является политическая нестабильность североафриканских стран и, в первую очередь, конечно, Ливии, где уже 10 лет не прекращается гражданская война.

Испания вела переговоры с Алжиром о расширении поставок алжирского газа еще до 24 февраля. Газ из Алжира может поставляться на Пиренейский полуостров и уже поставлялся по газопроводу, проходящему по территории Марокко. Однако в энергетическое сотрудничество Мадрида и Алжира недавно вмешалась политика: алжирцы временно прекратили подачу газа в Испанию и угрожают вообще прекратить поставки, не говоря уже об их расширении, и объясняют это тем, что испанцы признают суверенитет Марокко над Западной Сахарой, спорной территорией, расположенной к югу от Марокко, которая борется с марокканцами за независимость.

В апреле поставки алжирского газа в Испанию из-за разногласий по вопросу принадлежности Западной Сахары снизились на 35%. Кстати, если еще не так давно доля алжирского газа доходила до 50% всего импортируемого Мадридом газа, то сейчас она, по данным испанского газового оператора Enagas, составляет лишь 22%. Дешевый газ из Алжира испанцам приходится компенсировать дорогим сжиженным газом из США.

Между тем, итальянская энергетическая компания Eni SpA уже договорилась с Алжиром об увеличении поставок газа в Италию до 9 млрд кубометров в год до 2024 г.

Eni также планирует сделать крупные инвестиции в экономику Ливии, а взамен просит увеличить поставки ливийского газа. Однако предсказать, как будут развиваться событий в Ливии завтра, никто сейчас не может. 24 мая, например, ливийская национальная энергетическая компания в который уже раз объявила о приостановке всей работы из-за разногласий между политиками и задержек платежей.