Гинцбург указал на возможность появления более заразного варианта вируса оспы обезьян

Возникновение вариантов вируса оспы обезьян с повышенной способностью вызывать заболевание у человека возможно в случае массового распространения инфекции.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если он (вирус оспы обезьян) начнет массово передаваться от человека к человеку, то возможно, в принципе, возникновение вариантов с повышенной вирулентностью. И это будет уже в эпидемиологическом и клиническом плане очень опасно», — заявил Гинцбург (цитата по «Интерфаксу».

Глава Центра имени Гамалеи рассказал, что, по всей вероятности, обезьяны заразились оспой от грызунов, которые являются главными переносчиками этого вируса.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 21 мая отметил, что в России нет сложностей с постановкой диагноза и существуют методы лечения оспы. «Самое главное — вовремя обратиться. Все условия и Минздрав, и Роспотребнадзор обеспечивают для безопасности в РФ», — подчеркнул глава министерства. По словам Мурашко, против оспы обезьян в РФ существует медикаментозная терапия.

Оспа обезьян — крайне редкое вирусное зоонозное заболевание, которое передается от животного человеку; впервые была выделена в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам недуг схож с вирусом натуральной оспы человека. Хорошо растет и размножается в оболочке куриных эмбрионов. Источником инфекции являются обезьяны, но есть случаи, когда болезнь передавалась от человека. Раньше заболевания фиксировалось в основном в Африке, также были случаи заражения в США. В апреле Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало в стране первый случай заражения человека оспой обезьян. Позже такие же случае были обнаружены в других странах Европы. В основном заболевание диагностируют у больных в возрасте до 16 лет. Несмотря на то, что вирус оспы обезьян может привести к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 10%.

Ранее «Эксперт» писал, что в Госдуме сочли идею о возобновлении вакцинации от оспы в России нецелесообразной. На этой неделе депутат Госдумы Иван Сухарев предложил рассмотреть такую возможность, указав на то, что программа вакцинации завершилась в СССР в начале 80-х годов XX века в связи с полным уничтожением натуральной оспы во всем мире; сейчас же широкий пласт населения — от детей до граждан в возрасте до 40 лет — не защищены прививкой от этой инфекции.

В начале мая в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) оценили риск завоза оспы обезьян в Россию. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что такая вероятность крайне низкая, службой принимаются все необходимые меры для недопущения этого.