Глава Минсельхоза: в России ожидается рекордный урожай зерна

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что в России урожай зерновых в текущем годом может существенно превысить данные 2021 года, то есть стать рекордным.

Согласно его данным урожай зерновых в РФ в 2022 году может существенно превысить прошлогодний уровень и приблизится к максимальному, передаёт РИА Новости.

Он также отметил, что экспорт зерновых из России в сезоне 2022-2023 может достичь 50 млн тонн. При этом механизм квот в отношении экспортируемого зерна останется тем же.

«В 2022 году наша страна может экспортировать более 37 млн тонн зерна», – резюмировал глава Минсельхоза РФ.

Как ранее сообщал «Эксперт», на состоявшемся 12 мая совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин в своём вступительном слове затронул тему продовольственной безопасности страны. Он выразил уверенность, что в текущем году нас ждёт богатый урожай зерновых.

«В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, – конечно, это предварительные оценки, но всё-таки – сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. Если так произойдёт, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнёров, что очень важно для мировых продовольственных рынков», – подчеркнул глава государства.

