Глава ВТБ выступил с новым неожиданным предложением

По оценке главы ВТБ Андрея Костина, отказ от надбавок к нормативам достаточности капитала, поддержания которых требуют Базельские стандарты, высвободит в целом по банковскому сектору 3,3 трлн рублей капитала. В связи с этим глава банка заявил, что в текущих условиях иностранные стандарты не работают, в связи с чем их следует заменить на российские, доработав модель РСБУ-9.

Эффект отказа от стандартов достаточности капитала «Базель» только для ВТБ составит 550 млрд рублей. При этом Андрей Костин отметил, что сегодня в России наблюдается избыточная отчетность банков. «Три вида отчетности зачем нам в нынешних условиях? Огромная работа, кстати. РСБУ, РСБУ-9, МСФО. МСФО зачем? Зачем нам, банкам, которые под всеми санкциями, нужно МСФО? Есть РСБУ-9, отличная модель, давайте усовершенствуем, добавим что-то из МСФО. Сделаем одну модель», — сказал он на ежегодной встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

«Я думаю, что в том виде, в котором это было, просто невозможно. Я предлагаю назвать это "Воронеж-1" лучше, зачем нам "Базель"? Базель - такая скука... Поздышев (бывший зампред ЦБ, курировавший банковское регулирование и надзор, в 2020 году перешёл на должность старшего советника Банка международных расчетов, чья штаб-квартира находится в Базеле) уехал, теперь звонит и говорит, невозможно там жить. Воронеж — веселый город», — пошутил глава ВТБ.

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«То, что ценное в "Базеле", надо взять, но сам по себе "Базель", если следовать его многим принципам, становится абсурдным. Допустим, по "Базелю" для меня самое спокойное было бы купить американские US Treasuries. Ну и чего я с ними буду делать? Какой риск я возьму на это? Понятно, что многие эти вещи просто не работают», — подчеркнул Андрей Костин.

Впрочем, энтузиазм банкира остудила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, которая в своем выступлении на этой конференции заявила, что Банк России не планирует отказываться от Базельских стандартов, основанных на многолетнем опыте и практике регулирования. Вместе с тем она пообещала учесть национальную специфику и доработать регулятивные подходы ЦБ.

Заявления Андрея Костина в большей степени, конечно, имеют политический аспект, обращает внимание Оксана Айсина, генеральный директор «АБЕ Консалтинг», руководитель Общественной приемной бизнес-омбудсмена Москвы по вопросам налогообложения. Те стандарты и нормативы, которые предусмотрены Базелем, отмечает она, являются незыблемыми для всех финансовых институтов, считающих себя элементами мировой банковской системы. И впоследние месяцыпод влиянием политического давления эти правила игры в отношении российских представителей мирового экономического сообщества не всегда действуют и даже нарушаются.

Совсем уходить от этих стандартов нельзя, уверена эксперт, скорее стоит применить к ним в большей степени рекомендательный характер и попробовать адаптировать обязательные нормативы к текущим реалиям. «Мы полностью согласны с мнением главы Центробанка, — Базельские стандарты и те методы и нормативы, которые в них заложены, основаны на многолетнем опыте и практике регулирования, и закрывать на это глаза и отказываться, изобретая велосипед не стоит, а как их назвать, «Базелем», «Воронежем» или ещё как-то — уже не принципиально», — говорит она.

«Мы глубоко убеждены, что принципы открытости и достоверности информации, заложенные международными стандартами, будь то, как пример, расчёт кредитных рисков или формирование отчётности отменять, или отказываться нельзя», — добавляет Оксана Айсина.

Возможно, добавляет она¸ где-то это может носить рекомендательный характер, адаптируясь к текущим условиям рынка. Но формировать свою рисковую политику просто ни к чему, подчеркнула эксперт.

Стратегические вопросы

От Базельских стандартов должен отказываться не какой-то банк, а регулятор, уверен сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. «И все прекрасно понимают, что ЦБ от них не откажется», — замечает он. — Центральный банк «крайне неохотно идет на изменения собственных планов и риторики, обычно это происходит только под серьезным давлением со стороны вышестоящего руководства», — полагает Переславский.

Так что, уверен аналитик, вопрос о том, чтобы полностью отказаться от Базеля, все равно ставиться не будет. А вот его модифицировать под специфику российского рынка и санкционной повестки — да, определенно стоит, и этим наверняка будут заниматься. Что же касается отчетности, то в текущем виде, то есть в 2-3 форматах, ее сдают не только банки, но и другие крупные компании: металлурги, газовики, нефтяники и так далее, особенно когда речь идет о публичных компаниях, напоминает Николай Переславский.

И, уверен эксперт, здесь скорее стоит ждать объединения РСБУ-9 и РСБУ, но никак не упразднения МСФО. МСФО может стать дополнительной опцией, не обязательной для тех банков, которые ушли со всех рынков, кроме российского, и не планируют на них работать, равно как и размещать свои ценные бумаги, но это все равно будет вносить путаницу в анализ, особенно фундаментальный. Так что и здесь больших изменений ждать не стоит.

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Нужно добавить, что Андрей Костин не впервые выступает с предложениями, которые можно назвать радикальными, а можно и прорывными. Так, еще в сентябре 2018 года он обнародовал план ухода от доллара, ранее доложенный Владимиру Путину, среди четырех пунктов которого значился переход в расчетах по экспортно-импортным операциям на другие валюты, в том числе евро, юань или рубль, и перерегистрация крупнейших холдингов РФ в российскую юрисдикцию.

Предложения Костина позволяют предположить, что он видит нынешний характер отношений российского банковского сообщества и международных рынков капитала по крайней мере среднесрочным. А если и когда взаимодействие вновь станет более тесным, то вопрос в том, на каких условиях, и именно с нашей стороны, это будет происходить?