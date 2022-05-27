Конфликт на Украине ударил по строительной отрасли во Франции

На фоне украинского конфликта строительная отрасль во Франции столкнулась с трудностями из-за подорожания цен на стройматериалы и проблемами с их поставками.

Как передаёт РИА Новости, об этом сообщает BFMTV. По данным этого телеканала, строительные компании во Франции вынуждены приспосабливаться к новым реалиям. Виной всему заметный рост цен на стройматериалы.

В частности, после начала спецоперации на Украине и последующими антироссийскими санкциями, подорожали ПВХ, древесина, алюминий и сталь. При этом цены росли и раньше. Первоначально ситуация стала ухудшаться из-за пандемии COVID-19, а в текущем году она ещё ухудшилась на фоне украинского кризиса.

Только с января стройматериалы подорожали на 18% - столько же, сколько за весь 2021 год. При этом отмечается, что Россия занимает пятое место в мире по производству стали и обеспечивает 80% потребностей Франции в глиноземе, а также экспортирует много древесины.

Но сейчас по понятным причинам с поставками из России возникли серьёзные сложности. Расходы строительных компаний естественно также растут. И если раньше доставка материалов была бесплатной, то теперь из-за подорожания топлива она стала платной.

Как ранее писал «Эксперт», новое правительство Венгрии начинает свою работу в полном соответствии с бурной обстановкой в стране и на континенте – с введения в Венгрии чрезвычайного положения (ЧП), которое позволит премьер-министру Виктору Орбану и его Кабинету руководить при помощи указов.

С 25 мая Венгрия живет в условиях ЧП. Введение Орбан, находящийся у власти пятый срок, объяснил кризисом на Украине, который, по его словам, «ставит под угрозу физическую безопасность, а также энергоснабжение и финансовую безопасность экономики» Венгрии и ее жителей.

Как говорится в заявлении премьер-министра, события на Украине и санкции Брюсселя вызвали огромные экономические потрясения и резкий рост цен, мир оказался на пороге экономического кризиса.