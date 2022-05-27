«Ковдор – столица Гипербореи» приглашает в гости участников форума «КультАрктика»

Ковдорский туристический кластер представлен на форуме «КультАрктика» в Мурманске. Развитие культуры, туризма, талантов и творчества — главный приоритет региона сегодня, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На мероприятии эксперты впервые широко обсудили развитие туристических кластеров региона. Они высоко оценили опыт города Ковдор по развитию территории, в основе которого культурные проекты на основе наследия, айдентики, традиций и современного креатива. А главной движущей силой этого проекта стали жители и местное сообщество.

После запуска проекта «Ковдор – столица Гипербореи» город стал важным культурным и туристическим центром Заполярья. Сегодня эту территорию ожидает новый этап развития: создание туристического кластера, которым совместно займется бизнес, власть и общество.

Отметим, что в развитие туризма в Ковдоре уже активно включились местные организации и малый бизнес. Там появились новые туристические маршруты, например, — «По следу Полярной совы». В городе проводят уникальные мероприятия, такие как Гиперборейский Новый год, Летний фестиваль «Гиперборея», слет писателей-фантастов, пленэр художников «Гиперборейский травелог». Активно развиваются туристические туры к артефактам, промышленный туризм, местные ремесла, «гиперборейская» кухня. Недавно в городе начали строительство парка «Гиперборея».

3 и 4 июня в Ковдоре уже во второй раз пройдет туристический форум «Гиперборейский диалог» с участием ведущих местных туроператоров, гостей из городов Мурманской области и из других регионов. В его ходе состоится мастер-класс художников стрит-арта, откроют Гиперборейскую галерею Российского союза художников, а украшением праздника станет фестиваль бардовской песни с участием народного артиста РФ Олега Митяева. Мероприятие поддерживает Федеральное агентство по туризму РФ, правительство региона, ассоциация менеджеров России, а также администрация Ковдорского района и компания «ЕвроХим».